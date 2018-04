Devido ao aumento significativo do número de denúncias relacionadas com o futebol, a Procuradoria-Geral da República criou uma equipa especial dedicada à investigação dos processos relacionados com crimes cometidos nesta modalidade desportiva. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela revista Sábado e está relacionada com as denúncias de crimes de corrupção que atingem várias equipas de futebol, entre as quais o Benfica, Sporting e FC Porto.

Ao PÚBLICO, o gabinete de imprensa do Ministério Público confirmou a constituição de uma equipa de três magistradas do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e do DIAP de Lisboa, que incluem duas procuradoras da República e uma procuradora-adjunta. “Atendendo ao elevado número de casos, à sua dispersão territorial, bem como à repercussão social dos factos, considera-se fundamental que a investigação se desenvolva, com conhecimento global do fenómeno, de forma concentrada, integrada e coordenada”, justifica o Ministério Público.

Assim, a equipa criada pela procuradora-geral distrital de Lisboa, Maria José Morgado, e pelo director do DCIAP, Amadeu Guerra, pretende analisar e coordenar os procedimentos em curso — alguns há vários anos — e as novas denúncias espalhadas pelo país e que estão, de alguma forma, relacionadas com fenómenos desportivos.

Será também esta equipa, a trabalhar desde 4 de Abril, que decidirá então quais as investigações que lhes deverão ser afectas e quais as que devem ser concluídas pelos departamentos em que tiveram início ou nos quais foram recebidas, explica o Ministério Público, em resposta enviada ao PÚBLICO.

Para além da investigação aos inquéritos que lhe estejam afectos, a nova equipa tem ainda funções de coordenação relativamente à investigação de todos os inquéritos relacionados. com Ana Henriques

