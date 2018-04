O BE acusou esta quinta-feira o ministro das Finanças de estar a ir “orgulhosamente além das metas do défice” e a prejudicar o Serviço Nacional da Saúde (SNS), numa comissão parlamentar conjunta das finanças e da saúde. Mário Centeno foi chamado por CDS e PSD, que apresentaram requerimentos para que o ministro das Finanças explique as restrições orçamentais na área da saúde.

“Na saúde está tudo longe de estar bem. Faltam profissionais, equipamentos, investimento. E o senhor ministro é um dos principais responsáveis, porque concentrou em si todas as decisões e tem no seu gabinete uma gaveta muito funda onde coloca as autorizações e onde ficam meses para decisões”, afirmou o bloquista Moisés Ferreira durante a audição.

O deputado do BE continuou dizendo que não basta comparar desempenhos de governo, que é preciso recuperar o SNS. “O ministro das Finanças vai também orgulhosamente além das metas do défice e está a trazer graves prejuízos ao SNS. Não vale a pena inventar problemas de gestão que não são estruturantes. O verdadeiro problema é a suborçamentação. Propusemos um plano plurianual para o SNS, proposta chumbada pelo PS e PSD.”

O deputado afirmou que o BE “quer que os 800 milhões de euros que estão disponíveis sejam investidos no SNS”. “Tem oportunidade de dizer de que de lado está: se de Bruxelas ou do SNS. Se está do lado do SNS irá investir o dinheiro no SNS”, disse Moisés Ferreira, que enumerou uma série de dificuldades pelas quais os hospitais estão a passar e que disse estarem na origem de aumentos de tempos de espera para consultas e cirurgias.

Mário Centeno disse que os casos referidos “não são matéria do Ministério das Finanças, são matéria de escolhas de prioridades e de alocação de um orçamento que não é infinito”. “Não é um problema deste ministério nem de Portugal. As escolhas têm de ser feitas. Gostava que olhassem para os números que já referi”, afirmou o ministro, referindo-se às contratações feitas pelo SNS e o dinheiro para pagar dívidas em atraso.

Já Carla Cruz, deputada do PCP, afirmou que “o país não pode aceitar que crianças com doenças oncológicas sejam tratadas em corredores e internadas em contentores, que as chamadas do INEM se agravem de ano para ano”.

Mário Centeno afirmou que “a redução do défice não foi feita à custa da despesa da saúde, que subiu 700 milhões de euros em três anos”. O ministro lembrou que o actual governo concluiu a negociação colectiva com farmacêuticos e técnicos de diagnóstico e terapêutica, “que estavam iniciados há décadas”, e que está a negociar com médicos e enfermeiros.

“Temos de acelerar o ciclo de investimento e foi o que fizemos em 2017. Temos compromissos assumidos no valor de 140 milhões de euros e estamos a concluir outro pacote de projectos que vai elevar o valor, este ano, para próximo de 150 milhões”, rematou o ministro.

