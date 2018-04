Sem surpresas, mas com muita argumentação, essencialmente sobre os custos e sobre a norma-travão do orçamento que impede mais compromissos financeiros este ano, o PS juntou-se ao PSD e ao CDS para chumbar a proposta do Bloco que previa a entrada em vigor da segunda fase do compromisso do Governo para o acesso antecipado à reforma para os trabalhadores com 63 anos de idade e que aos 60 já tinham pelo menos 40 de descontos.

O PAN absteve-se e os três partidos à esquerda do PS - BE, PCP e PEV - votaram unidos apesar das críticas dos comunistas de apoucamento do diploma bloquista que, disseram, ficava aquém do compromisso do Governo.

