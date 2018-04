Rui Rio não se cruzou esta quarta-feira com o Presidente da República, em Santa Maria da Feira, no Congresso da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), mas o líder do PSD, tal como Marcelo Rebelo de Sousa, diz que não lhe “agrada” uma eventual crise política. De manhã, na sessão inaugural do congresso, o Presidente da República reiterou a importância da “normal conclusão da legislatura” e da aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, declarando mesmo que prefere “não ter de intervir a não ser para o promulgar”.

“O Presidente da República limita-se a recordar o óbvio, isto é, que considera, como sempre considerou, a normal conclusão da legislatura como muito importante para Portugal e que prefere, portanto, não ter de intervir na sequência da votação do Orçamento a não ser para o promulgar”, afirmou Rio perante os congressistas no Europarque, em Santa Maria da Feira.

Numa altura em que o Bloco de Esquerda faz alguma pressão sobre o Governo, advertindo-o que criará "instabilidade" na maioria parlamentar de esquerda caso mantenha a intenção de inscrever uma meta de défice de 0,7% no Programa de Estabilidade que deverá ser aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira, o Presidente da República é prudente. “[Se uma] crise política é indesejável”, uma “crise política decorrente ou envolvendo o Orçamento do estado é duplamente indesejável para todos, até por poder gerar cenários imediatos de elevado preço para o país”, disse.

Ao princípio da tarde, era a vez do líder do PSD dizer que “uma crise política não é algo que Portugal deseje só que estou convencido que as palavras do senhor Presidente da República acima de tudo são para a coligação parlamentar à esquerda, que tem que garantir a estabilidade política”.

Questionado a dizer se está disposto a viabilizar o Programa de Estabilidade que inscreva um défice de 07% para o próximo ano, Rio não abriu o jogo, declarando apenas que o “Programa de Estabilidade não tem apenas o défice tem muitas mais coisas”. E remeteu uma posição para amanhã, quando o documento for entregue na Assembleia da República. “Vamos analisar o Programa de Estabilidade e depois emitiremos uma opinião sobre isso”, declarou, referindo achar “importante que o défice português se vá reduzindo todos os anos. Sempre disse isso”.

Sobre os avisos que tanto Catarina Martins como Mariana Mortágua têm vindo a fazer nos últimos dias, o líder social-democrata não se mostra surpreendido. Deixa claro que não lhe “agrada” uma eventual crise política e que “já esperava” que acontecessem "tensões entre o Bloco de Esquerda, PS e, provavelmente, PCP, à medida que se aproximam as eleições".

"Essas tensões entre o Bloco de Esquerda, o PS e, provavelmente, o PCP, é algo que já estava à espera há muito tempo. Não vejo com grande admiração que à medida que nos aproximamos das eleições, eles tenham mais dificuldade em conseguir a estabilidade que até à data conseguiram", disse Rui Rio aos jornalistas.

Servir Portugal

Na intervenção que proferira minutos antes, Rui Rio manifestou o seu total empenho na missão de “colocar em primeiro lugar o interesse de Portugal e só depois o interesse partidário”, para "tentar fazer aquilo que nunca se fez".

"Tendo chegado à idade que cheguei, disponibilizar-me para esta missão, só tem um sentido: é servir Portugal. Não estou aqui a fazer nada se não for para fazer isso. Se estou aqui é apenas para tentar fazer aquilo que nunca se fez", disse. É que para o líder social-democrata, “não é sustentável continuar com o poder político descredibilizado perante a opinião pública".

"Os partidos deveriam entender-se para fazerem um conjunto alargado de reformas", defendeu, assumindo que aquilo que pretende fazer “talvez seja uma revolução, mas uma revolução pelas reformas”. E acrescentou: “Se conseguirmos fazer uma série de reformas, no quadro do sistema político e no quadro do sistema judicial, em nome do interesse nacional e não em nome do interesse partidário, penso que Portugal aspirará a conseguir ter a médio de prazo outra vez um contrato de confiança entre os portugueses e o regime".

