Reunidos pela primeira vez numa só sala, polícias, juristas e diplomatas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) recomendaram, esta quarta-feira, eliminar ou reescrever o artigo que está a bloquear um dos principais acordos da mobilidade no “espaço CPLP”.

O acordo tem 16 anos e foi negociado para facilitar a concessão de vistos a empresários, profissionais liberais, cientistas, investigadores/pesquisadores, desportistas, jornalistas e agentes de cultura/artistas. No 2º artigo, estipula que qualquer cidadão que pertença a uma destas sete categorias profissionais deve receber um visto de entrada para qualquer Estado-membro da CPLP no máximo sete dias após o pedido.

Com o título de Acordo sobre a Concessão de Vistos de Múltiplas Entradas para Determinadas Categorias de Pessoas, o texto prevê a emissão de vistos com a duração de um ano e a permanência dos cidadãos no país da CPLP num máximo de 90 dias consecutivos.

O mesmo 2º artigo, no entanto, prevê que cada Estado-membro envie “uma listagem das instituições públicas e privadas” com competências para atestar que os cidadãos pertencem de facto à categoria profissional que indicam. “Na prática, verificou-se que não foi uma boa ideia”, disse ao PÚBLICO um delegado que participou nesta primeira ronda de negociações tripartidas ao nível técnico para discutir a mobilidade no “espaço CPLP”. São várias as razões, mas a mais comum será o facto de existir mais do que um órgão representativo das várias profissões envolvidas.

