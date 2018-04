O vice-presidente da bancada do CDS-PP Telmo Correia acusa o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, de não cumprir o que estava previsto sobre o descongelamento de carreiras na PSP e na GNR. O deputado, que falava aos jornalistas no Parlamento, baseia-se numa informação obtida através de um sindicato da PSP de que não foi cumprido o que estava previsto no Orçamento de Estado para 2018.

Em Fevereiro, o ministro terá garantido no Parlamento o desbloqueamento de seis mil progressões nas forças de segurança em resposta a uma pergunta de Telmo Correia. Essas progressões deveriam ter sido feitas até Março. “O que estamos a saber é que isso não foi feito. É da maior gravidade defraudar o compromisso com as forças de segurança”, afirmou, ressalvando que ainda aguarda confirmação de que as progressões em causa não avançaram.

Entretanto uma nota desta quarta-feira do Ministério da Administração Interna, segundo a agência Lusa, dá conta da intenção de concretizar cerca de três mil promoções nas forças de segurança este ano, dos quais 1500 são na PSP e 1265 são da GNR.

