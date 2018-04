Donald Trump avisou a Rússia de que os mísseis norte-americanos “estão a chegar”. “Vocês não deveriam ser parceiros de um ‘animal de gás assassino’ que mata pessoas e gosta!”, disse o Presidente norte-americano no Twitter, referindo-se à aliança entre Moscovo e o regime sírio de Bashar al-Assad.

As afirmações de Trump são uma resposta às declarações do embaixador da Rússia no Líbano, Alexander Zasipkin, que disse que quaisquer mísseis lançados pelos Estados Unidos contra a Síria serão abatidos pelas forças russas.

“A Rússia promete abater todos e quaisquer mísseis disparados para a Síria. Preparem-se Rússia, porque eles estão a chegar, bonitos e novos e ‘inteligentes’!”, escreveu Trump na rede social.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo já reagiu à ameaça de Trump, afirmando, citado pela Reuters, que "mísseis inteligentes devem ser lançados contra terroristas, não contra Governos legais".

Moscovo defendeu que não existem provas que liguem o Governo de Assad ao ataque químico.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha já apelado à contenção: "Em relação ao que poderia acontecer no caso de qualquer tipo de ataque, continuamos a desejar que todas as partes evitem este tipo de medidas, que, em primeiro lugar, não foram provocadas por nada real, e que, em segundo, poderia desestabilizar uma situação já frágil na região".

Trump prometeu retaliação ao ataque químico ocorrido no sábado na cidade síria de Douma, que tem sido atribuído ao regime de Bashar al-Assad. O Presidente norte-americano garantiu que iria tomar uma decisão esta semana.

O ataque em Douma provocou forte condenação por parte de vários países. De acordo com as últimas informações, estará a ser preparada uma coligação – composta por Reino Unido, França, Estados Unidos e Arábia Saudita – para responder ao ataque químico. Isto apesar de Damasco ter desmentido todas as acusações.

Em Abril do ano passado, os EUA lançaram 59 mísseis contra uma base aérea síria em resposta a um ataque com gás sarin também atribuído a Assad.

Também nesta quarta-feira, a Organização Mundial para a Saúde (OMS) afirmou que, segundo informações das organizações no terreno, pelo menos 500 pessoas foram expostas aos químicos libertados no bombardeamento em Douma e exigiu acesso imediato ao local. A OMS diz ainda que pelo menos 70 pessoas morreram no ataque, a maioria devido à exposição aos químicos.

