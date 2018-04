O líder da câmara dos Representantes norte-americana, o republicano Paul Ryan, anunciou esta quarta-feira que não tenciona recandidatar-se ao cargo em 2018. A notícia está a ser avançada pelos meios de comunicação norte-americanos, que citam fontes familiares. A NPR avança ainda que Ryan não se vai demitir do cargo.

Paul Ryan, 44 anos, um dos mais jovens presidentes da Câmara dos Representantes dos EUA, podia tentar a sua reeleição em 2018, pelos Republicanos do distrito do Wisconsin. Não o vai fazer. Ryan está na Câmara dos Representantes desde 1999 e é presidente desde 2015.

De acordo com o site Axios, há dois possíveis substitutos para Paul Ryan na Câmara dos Representantes: Kevin McCarthy, representante do estado da Califórnia, e Steve Scalise, representante do estado do Lousiana.

