"Evite as filas, vote em casa!", sugeria uma mensagem partilhada no Twitter na semana em que milhões de norte-americanos se preparavam para escolher entre Donald Trump e Hillary Clinton nas eleições para a Casa Branca, em Novembro de 2016. As instruções eram simples: "Envie a mensagem ‘Hillary’ para o número 59925. Vote em Hillary e fique na História." O único problema era que nos Estados Unidos não se pode votar por telemóvel.

Pela mesma altura, os gestores de uma página chamada Being Patriotic pagavam ao Facebook para fazerem circular, apenas no estado da Pensilvânia, a promoção ao evento "Mineiros a favor de Trump" – uma manifestação de apoio ao magnata que prometia devolver as fábricas e as minas ao Midwest norte-americano se fosse eleito Presidente. O único problema é que não estava marcado nenhum evento de apoio a Donald Trump para esse dia, na Pensilvânia, e muito menos feita por mineiros.

Ninguém sabe se estas duas mensagens (e milhares de outras semelhantes publicadas nas redes sociais em 2015 e 2016) tiveram os resultados esperados, mas a exposição foi suficiente para aparecerem impressas em cartolinas gigantes durante uma audição no Senado norte-americano a 31 de Outubro do ano passado.

Nesse dia, representantes do Facebook, do Twitter e da Google (nenhum deles o representante máximo) estiveram sentados mais de duas horas a responder a perguntas dos membros da Comissão de Assuntos Judiciais do Senado sobre a interferência russa na campanha eleitoral nos EUA – afinal, é esse o assunto que serve de pano de fundo para a mais recente onda de indignação em Washington contra os abusos na partilha de dados dos utilizadores do Facebook.

A forma como os responsáveis do Twitter e do Facebook responderam, há cinco meses, às perguntas dos senadores sobre a mensagem de apelo ao voto em Clinton através de telemóvel e à promoção de um evento de apoio a Trump que não existia mostram as dificuldades de se tentar gerir um negócio global assente em três promessas: a promessa de lucro aos investidores; a promessa de liberdade de expressão aos utilizadores; e a promessa de rigor na filtragem da propaganda e da manipulação.

No caso da mensagem falsa de apelo ao voto em Clinton, o principal advogado do Twitter, Sean Edgett, disse que a empresa fez o que podia fazer – apagou as imagens e algumas das contas que as partilhavam.

Mas a velocidade de reacção do Twitter ficou muito aquém do que já era possível fazer em 2016. Quando a imagem foi denunciada pela primeira vez, pelo utilizador Robert McNees, o Twitter agradeceu e disse que não tinha encontrado nada que violasse os termos de utilização; a empresa só agiu quando McNees se dirigiu publicamente ao presidente executivo, Jack Dorsey, com uma mensagem irónica: "O Twitter acabou de me informar que a tentativa de privar os eleitores do seu direito de votar não viola os termos de utilização."

No caso da promoção paga a um inexistente evento de apoio a Donald Trump, num estado que veio a revelar-se determinante para a vitória do magnata nas eleições, o principal advogado do Facebook, Colin Stretch, limitou-se a admitir que era preciso fazer mais – semanas antes, a empresa tinha enviado ao Congresso milhares de anúncios como aquele, pagos por empresas russas ou com ligações à Rússia.

"Não se sabe se estes anúncios e posts tiveram alguma influência na opinião dos eleitores, mas as empresas de tecnologia estão numa situação complicada", escreveu Kurt Wagner, especialista em redes sociais, no site Recode. "Ou os anúncios funcionam, e as empresas são responsáveis por influenciar uma eleição; ou os anúncios e posts não funcionam, e nesse caso os seus argumentos perante os anunciantes parecem ser bastante frágeis."

As consequências do debate sobre a interferência russa nas eleições nos EUA, e a mais recente polémica sobre o abuso de dados de utilizadores do Facebook pela empresa Cambridge Analytica, levaram finalmente Mark Zuckerberg a responder perante o Congresso norte-americano. No depoimento que preparou para ler esta quarta-feira na Câmara dos Representantes, o fundador do Facebook sublinha os aspectos positivos da rede social, mas admite que ficaram coisas por fazer – porque, nas suas palavras, o Facebook não fez tudo para impedir que pudesse ser usado "para o mal". Ao mesmo tempo, Zuckerberg garante que a empresa já está a trabalhar para "melhorar a protecção da informação dos utilizadores e a salvaguarda das eleições em todo o mundo".

Uma resposta semelhante à que deu em 2011, quando chegou a acordo com a Federal Trade Commission norte-americana depois de ter sido acusado de enganar os utilizadores sobre a privacidade dos seus dados. Nessa altura, há sete anos, Zuckerberg reconheceu que a empresa "cometeu uma série de erros" e comprometeu-se a dar aos utilizadores "o controlo da privacidade e das partilhas – e a garantir que a informação é partilhada apenas da forma que o utilizador pretende".

