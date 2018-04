Um avião militar caiu nesta quarta-feira de manhã perto do aeroporto argelino de Boufarik, a quase 50 quilómetros da capital, Argel. O número exacto de militares a bordo ainda não é claro, mas o jornal digital local Alg24 diz que iam mais de 200 militares a bordo e que há pelo menos 105 mortos num balanço inicial. O ministério da Defesa argelino confirmou a queda do avião, mas não disse quantas pessoas iam a bordo nem quantas morreram.

A Reuters dá conta de “várias” vítimas mortais, citando a imprensa local e uma testemunha. Segundo uma estação de televisão argelina, os ocupantes do aparelho eram militares.

PUB

PUB

O avião era um Iliushin Il-78, que se despenhou pouco depois de descolar, acrescenta a Al-Jazira citando igualmente os órgãos de informação argelinos. Segundo o jornal argelino Alg24, o Governo ordenou a abertura de um inquérito para perceber as circunstâncias em que se deu a queda do avião.

As imagens transmitidas pela televisão local mostram o fumo negro espesso na zona onde o avião caiu, com várias pessoas e equipas de socorro a prestar auxílio às vítimas — algumas delas já estão a ser transportadas para hospitais. No local estão também elementos da polícia, da protecção civil e do Exército.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O avião tinha como destino a a cidade de Béchar, no Sul do país, a mais de 900 quilómetros do local do acidente.

A confirmar-se o número de mortes, este será o pior acidente de aviação na Argélia desde 2003, altura em que um avião da Air Algérie caiu pouco depois de descolar, fazendo com que 102 pessoas morressem. Mas também já houve outros acidentes com aeronaves militares: ainda há quatro anos, em 2014, um avião militar caiu na Argélia e causou a morte a mais de 77 pessoas (a maior parte eram militares e as suas famílias). Só uma pessoa sobreviveu, num incidente que foi atribuído às condições atmosféricas adversas.

PUB