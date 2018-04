Não é uma pastelaria nem uma padaria. É um restaurante onde abunda o peixe e o marisco. Mas a partir de agora, é também aquele que, este ano, pode dizer que produz o melhor pastel de nata da região de Lisboa. O restaurante Mercado do Peixe, na Ajuda, foi o eleito na 10ª Edição da prova O Melhor Pastel de Nata. O segundo e terceiro lugares foram atribuídos à pastelaria Fidalgo’s, da Moita e à pastelaria Batalha, da Venda do Pinheiro.

PUB

Este restaurante, eleito no âmbito da 11ª edição do Peixe em Lisboa - um evento gastronómico dedicado à cozinha de mar que decorre no pavilhão Carlos Lopes até ao dia 15 de Abril -, já tinha ficado em terceiro lugar no concurso do ano passado.

Citado em comunicado, Paulo Jorge Oliveira, chefe pasteleiro do restaurante Mercado do Peixe, disse que a vitória o surpreendeu face à qualidade observada em concurso dos restantes participantes.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Virgílio Gomes, presidente do júri, destaca as características mais relevantes de um bom pastel de nata: "aspecto apetecível e bronzeado, sem estar queimado ou esmorecido, equilíbrio entre a massa, que deve ser bastante quebrada e o creme, que deve escorrer do pastel, sem ter gostos excessivos a canela, limão, baunilha ou outras essências", acrescenta o comunicado do Peixe em Lisboa.

No âmbito deste evento, decorrem no pavilhão Carlos Lopes várias provas e concursos gastronómicos. Conta com a presença de vários chefes nacionais e internacionais para apresentações num auditório onde decorrem diversas sessões dedicadas à gastronomia. "No recinto, 10 conceituados chefes e restaurantes da região de Lisboa funcionam em permanência com uma oferta diversificada de pratos à base de peixes e mariscos. Este ano, os restaurantes presentes no evento são: Casa do Bacalhau do chefe João Bandeira, Loco do chefe Alexandre Silva, Mariscador do chefe Rodrigo Castelo, Arola do Penha Longa Resort, do chefe Sergi Arola, Chef Kiko Martins, Kanazawa do chefe Paulo Morais, Taberna Fina do chefe André Magalhães, Ibo do chefe João Pedrosa, Ritz Four Seasons Hotel Lisboa do chefe Pascal Meynard e Ribamar, do chefe Hélder Chagas, o único restaurante que sempre esteve presente em todas as edições do Peixe em Lisboa".

O Peixe em Lisboa é organizado pela Associação de Turismo Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

PUB