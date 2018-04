A Polícia Judiciária está a investigar um acidente ocorrido na terça-feira, em Castelo Branco, uma colisão com fuga que envolveu um velocípede e que provocou um morto, disse esta terça-feira fonte da GNR.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 352, em Escalos de Cima, Castelo Branco.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o acidente foi dado às 21h00 de terça-feira e no local esteve uma ambulância dos bombeiros de Castelo Branco, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Amato Lusitano e a GNR.

À Lusa, fonte da GNR disse que a vítima mortal é um homem com idade entre os 35 e os 37 anos e explicou que, dadas as circunstâncias do acidente, "para já uma colisão com fuga", o caso foi entregue à Polícia Judiciária de Coimbra.

Adiantou ainda que o corpo do homem, um ciclista, foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Castelo Branco.

