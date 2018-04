A emissão sindicada de Obrigações do Tesouro (OT) a 15 anos colocada nesta quarta-feira por Portugal teve uma procura superior a 16.000 milhões de euros, superior em mais de seis vezes o montante que o IGCP pretendia colocar inicialmente.

PUB

Portugal regressou ao mercado de dívida de médio e longo prazo com uma emissão sindicada de 3000 milhões de euros, com uma taxa de juro de 2,325% e com maturidade a 18 de Abril de 2034 (15 anos), confirmou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

"A transacção beneficiou de uma procura forte dos investidores", afirma a agência liderada por Cristina Casalinho, num comunicado divulgado ao final da tarde desta quarta-feira, acrescentando que a procura rondou os 16.000 milhões de euros.

PUB

Isso permitiu que Portugal aumentasse o montante colocado para 3000 milhões de euros, face aos 2500 milhões originalmente planeados para alimentar o "apetite tremendo" dos investidores por este instrumento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Com esta transacção, Portugal completou cerca de dois terços do seu plano de financiamento de 15.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro para 2018", garante Cristina Casalinho.

A transacção beneficiou de uma participação vasta de investidores institucionais, originários do Reino Unido, França, Itália, Espanha e Alemanha.

O Tesouro mandatou o Barclays, o Caixa Banco de Investimento, o Deutsche Bank, o HSBC, o Morgan Stanley e o SG CIB para gerir a colocação.

PUB