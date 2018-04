O ex-futebolista italiano Sauro Tomà, último sobrevivente da equipa do designado “grande Torino”, que foi vítima de um acidente de aviação em 1949, morreu na terça-feira, aos 92 anos, anunciou o clube transalpino.

Tomà tinha sofrido uma lesão no joelho e, por essa razão, não viajou no avião que transportava a comitiva do Torino que a 4 de Maio de 1949 embateu na colina da Basílica de Superga, nos arredores de Turim, provocando a morte de 31 pessoas.

De acordo com a nota publicada no site do Torino, o corpo de Tomá, defesa daquela que foi considerada uma das melhores equipas da história do futebol, estará esta quinta-feira em câmara-ardente no Palácio Madama, em Turim.

O acidente, que vitimou toda a equipa do Torino, então a base da selecção italiana, ocorreu no regresso a Itália, após jogo particular com o Benfica.

L'ultimo saluto a Sauro Tomà a Palazzo Madama. Camera ardente presso la Sala del Senato giovedì 12 aprile dalle 10.30 alle 17 #SFT https://t.co/AKehF7Yh5u — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 11, 2018

