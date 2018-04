Uma semana depois de marcar em Turim “seguramente” o melhor da sua carreira, Cristiano Ronaldo voltará a ter esta noite a Juventus e mais alguns recordes no seu ponto de mira. Apesar de o Real Madrid ter a oitava presença consecutiva nas “meias” da Liga dos Campeões praticamente garantida, após a vitória em Itália, por 3-0, a meticulosa gestão da época do capitão da selecção nacional não deverá incluir uma folga frente à “vechia signora”, que se apresentará no Santiago Bernabéu sem o seu principal trunfo: Paulo Dybala.

Em Turim, Cristiano Ronaldo marcou o seu golo mais rápido na Liga dos Campeões, aumentou para dez o novo máximo de partidas consecutivas a marcar na prova e, ao bisar frente à Juventus, aumentou para 14 os golos marcados nesta temporada na Champions, ficando a três de igualar a sua melhor marca, que também é recorde na competição. Hoje, em Madrid, Ronaldo tentará melhorar estes máximos e alcançar outros novos recordes, e na antevisão da partida, que pode ser a última de Gianluigi Buffon nas competições europeias, Zidane admitiu que não consegue “imaginar o Real Madrid sem Cristiano. “Temo-lo aqui e precisamos de aproveitar isso enquanto cá está”, referiu o treinador francês dos “merengues”.

Apesar de ter uma vantagem mais curta do que o Real Madrid, o triunfo por 2-1 do Bayern na primeira mão em Sevilha deixa a equipa de Munique com o apuramento praticamente garantido. Uma das atracções do jogo será saber se os bávaros, que no fim-de-semana celebraram a conquista do hexacampeonato na Bundesliga, vão manter o registo 100% na Liga dos Campeões, o que seria a 13.ª vitória consecutiva de Jupp Heynckes na prova, proeza nunca conseguida por nenhum outro treinador.

