O tenista português João Sousa (70.º do ranking ATP) apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Marraquexe, em Marrocos, ao vencer o espanhol Pedro Martínez (228.º), em dois sets (7-5 e 7-5), no arranque da temporada de terra batida.

O número 1 luso defrontará o bósnio Mirza Basic (94.º), que se impôs ao quinto cabeça-de-série, Robin Haase (44.º), por 2-1 (4-6, 6-4 e 7-5).

