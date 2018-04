Tem sido uma semana de grande turbulência em Alvalade, mas Jorge Jesus garante que os jogadores do Sporting estão apenas focados numa coisa: tentar a "remontada" nesta quinta-feira em Alvalade frente ao Atlético Madrid, depois de uma derrota por 2-0 na primeira mão e que acabaria por desencadear a crise.

"O foco do jogo e do treino ultrapassa todas as situações do dia-a-dia durante a época. Temos um conhecimento profundo dos jogadores do Sporting no plano profissional e individual, e esta é uma equipa com uma personalidade elevada", disse nesta quarta-feira o treinador "leonino" em conferência de imprensa sobre os efeitos da crise na preparação deste e dos outros jogos que o Sporting ainda tem de fazer esta época.

Nesta conferência de imprensa, perguntaram a Jesus se as suas palavras no final do jogo com o Paços de Ferreira, colocando-se ao lado dos jogadores, podiam ser interpretadas como uma quebra de solidariedade para com Bruno de Carvalho. O técnico "leonino" apenas disse que estavam todos a puxar para o mesmo lado: "Nós estamos aqui para defender o Sporting, que é o mais importante de tudo, eu, os jogadores, o presidente e os adeptos."

O jogo de Madrid provocou as críticas de Bruno de Carvalho no Facebook, focadas na actuação de vários jogadores. Jorge Jesus diz que quem está no futebol tem de saber ultrapassar as críticas e não ter medo de as receber. "Sabemos que fazem parte da nossa profissão, sabemos que vamos errar e que estamos sujeitos ao erro e à crítica", frisou o técnico, acrescentando que esta fase também serve como aprendizagem para ele próprio: "Amanhã serei melhor treinador. A vida dá-nos conhecimento em todas as áreas, e aprendemos para evoluir. É isso que eu tento fazer."

Para Jorge Jesus, ultrapassar o 2-0 de Madrid não é missão impossível e toma como exemplo a incrível "remontada" da Roma frente ao Barcelona na Liga dos Campeões. "Acredito que temos essa possibilidade. Ninguém pensava que era possível a Roma eliminar o Barcelona e aconteceu. Não é só com sonho, confio na qualidade da equipa", reforça o treinador.

E marcar cedo, acrescenta Jesus, não é um imperativo estratégico. "O importante é marcar primeiro, como é óbvio. Podemos marcar dois golos em qualquer minuto. Não há obrigação de marcar logo no início, mas é importante marcar cedo. Temos a nossa estratégia, queremos fazer a "remontada", e estamos a trabalhar para surpreender o Atlético", garante o técnico.

Jesus falou ainda de Jan Oblak, o guarda-redes esloveno do Atlético que passou pelas suas mãos nos tempos do Benfica. O treinador do Sporting colocou Oblak entre os cinco melhores do mundo na posição, tal como Rui Patrício: "Chegou ao Benfica muito jovem, tinha 17 anos. Foi um processo de evolução e soube agarrar a oportunidade que o Benfica lhe deu. Fez o que fez e hoje não tenho duvida que está entre os cinco melhores do mundo, como o Rui Patrício."

