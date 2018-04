O Bayern Munique assegurou nesta quarta-feira, diante do Sevilha, o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões (0-0), no dia em que a Juventus provocou um enorme calafrio aos adeptos do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Um penálti de Ronaldo no tempo de compensação (1-3), porém, valeu aos "merengues" a passagem à próxima ronda e a possibilidade de continuarem a defender o título.

A oitava presença consecutiva do Real nas meias-finais foi conseguida com muito custo e com uma dose generosa de sofrimento. Depois do 0-3 alcançado em Turim, a qualificação estava ao virar da esquina, mas uma entrada forte da Juventus, com Mandzukic e Douglas Costa em bom plano, baralhou as contas aos "blancos".

O avançado croata marcou de cabeça logo a abrir e depois a fechar o primeiro tempo, intranquilizando um adversário que tinha em Isco e em Modric os elementos mais esclarecidos. No segundo tempo, um erro tremendo do guarda-redes Keylor Navas deixou tudo empatado, com Matuidi a aproveitar a oferta para empurrar para o 0-3.

E quando tudo apontava para o prolongamento, Benatia carregou Lucas Vázquez na área e o árbitro apontou para a marca de penálti. Buffon, por protestos, acabou expulso e despediu-se da pior maneira da Champions, sem poder enfrentar Ronaldo da marca dos 11 metros. O português pegou na bola e não vacilou, aos 90+8', apontando o seu 15.º golo nesta edição da prova. O Bola de Ouro está, agora, a dois golos de distância da sua melhor prestação na prova milionária, que ainda constituiu um recorde da competição.

Bem menos envolvente foi o embate entre Bayern e Sevilha, no Allianz Arena. Ao contrário do Real Madrid, os bávaros geriram a vantagem alcançada na primeira mão (1-2) com frieza e o nulo acabou por ser suficiente para garantir a sexta presença nas meias-finais nas últimas sete temporadas.

O sorteio das meias-finais está marcado para sexta-feira e, para além de Real Madrid e Bayern Munique, contará também com Roma e Liverpool.

