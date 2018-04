A cinco jornadas do fim, ainda há muitos clubes com hipótese de subida. Quatro equipas estão, praticamente, empatadas em segundo lugar. Nesta quarta-feira, o duelo entre o Santa Clara (segundo classificado com 56 pontos) e o Arouca (quarto classificado com 55) era o jogo que envolvia duas das equipas que lutam arduamente — e já há várias jornadas — pelo segundo lugar. Num jogo com poucas oportunidades, o marcador ficou a zero.

PUB

Por sua vez, o Penafiel (terceiro classificado com 55 pontos) perdeu uma oportunidade de ouro de assaltar o segundo lugar, devido ao empate dos dois adversários directos. No terreno da equipa B do Vitória de Guimarães, a formação dirigida por Armando Evangelista não foi além de um empate a uma bola. A equipa de Penafiel chegou a estar em desvantagem, mas um golo de Ludovic, aos 56 minutos, evitou males maiores.

Todos estes pontos desperdiçados foram aproveitados pelo Académico de Viseu que, através de uma vitória contra o Varzim por 1-0, cola-se agora ao quinto lugar da tabela com 54 pontos — a dois pontos do segundo lugar.

PUB

Gil Vicente volta à zona de despromoção

A competitividade do escalão, também se vê pelos últimos lugares. O "lanterna-vermelha" Real venceu em casa por 3-0 o Sp. Covilhã e, apesar de se manter no último posto, soma agora 31 pontos.

O Gil Vicente volta a cair para a zona de despromoção, após um desaire caseiro com a equipa B do Sporting de Braga. Apesar de os "galos" terem inaugurado o marcador aos 32’ primeiro, os "arsenalistas" aproveitaram a vantagem numérica para dar a volta ao resultado. O Gil Vicente ocupa agora, provisoriamente, o 18.º lugar, com 33 pontos.

O União da Madeira ainda joga em casa com o líder Nacional. Em caso de vitória, os madeirenses ficam com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado e mais perto de poderem festejar a subida. Basta esperar e ver o que as últimas jornadas nos irão trazer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Texto editado por Jorge Miguel Matias

PUB