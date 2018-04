Acrescentando à crescente lista de detalhes do casamento que quebram a tradição, o príncipe Harry e Meghan Markle não terão incluído figuras políticas do Reino Unido e do resto do mundo na sua lista de convidados, de acordo com o Guardian. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu antecessor, Barack Obama, bem como a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, não deverão aparecer na cerimónia, a 19 de Maio, de acordo com o mesmo jornal.

"Foi decidido que uma lista oficial de líderes políticos – do Reino Unido e internacionais – não é um requerimento para o casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle. O governo de sua majestade foi consultado na decisão, que foi tomada pela casa real", conta uma representante do Palácio de Kensington, citada pelo Guardian.

PUB

PUB

Que o actual Presidente dos Estados Unidos não estaria na lista de convidados para o casamento real, já era previsível. O próprio chegou a dizer, em entrevista, que não tinha recebido qualquer tipo de convite. Sobre a eventual presença de Barack Obama levantavam-se dúvidas, já que o antigo Presidente tem uma relação especial com o príncipe, desde que trabalharam juntos nos jogos Invictus – uma competição para veteranos de guerra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Convidar Obama, mas não Donald Trump, poderia gerar uma situação diplomática complicada. "Harry deixou claro que quer os Obama no seu casamento, por isso está a criar muito nervosismo. Trump poderá reagir mal se os Obama forem a um casamento real antes de ele ter a oportunidade de conhecer a rainha", disse uma fonte sénior do governo britânico ao The Sun.

Espera-se, então, que as 600 pessoas que receberam convite sejam, em grande parte, amigos directos dos noivos. A lista não é pública, mas há convidados cuja presença é bastante previsível, como outros membros da família real – a rainha Isabel II, o duque de Edimburgo, o príncipe Carlos, Camila e as princesas Eugenie e Beatrice, entre outros – e membros das famílias reais de outros países, como Espanha, Suécia e Dinamarca. São esperados também, por exemplo, os pais de Meghan, Thomas Markle e Doria Ragland.

O Palácio de Kensington anunciou que centenas de pessoas seriam convidadas a assistir à chegada e saída do casal, dentro dos terrenos de Windsor. O casamento acontece às 12h, na Capela de São Jorge e quem não receber qualquer tipo de convite pode ainda ver os noivos passar na carruagem pelas ruas de Windsor, por volta das 13h.

PUB