Vários vídeos com os cantores Cardi B, Taylor Swift, Shakira, Eminem, Luis Fonsi e Drake no YouTube foram alvo de um ciberataque esta manhã. As imagens foram substituídas por fotografias de homens com máscaras e armas nas mãos e pela inscrição “Libertem a Palestina”. Apesar da suposta motivação política, os responsáveis, que se apresentam como a dupla “Prosox e Kuroi’sh” nos títulos modificados, escrevem que é tudo “uma brincadeira” para praticarem técnicas de programação e ataques online.

Inicialmente, o YouTube optou por “não comentar a situação” quando contactado pelo PÚBLICO. Num email posterior, a fonte oficial da empresa em Portugal acrescenta que "depois de detectar actividade fora do comum numa mão cheia de canais do Vevo, trabalhámos rapidamente com o nosso parceiro para impedir o acesso a esses vídeos enquanto eles investigam a situação."

Os vídeos originais pertenciam todos ao canal do Vevo, que é um projecto que reúne vídeos de vários grupos musicais, como a Universal Music Group e a Sony. Entre os mais afectados, está Despacito, de Luís Fonsi, que é actualmente o vídeo mais visto de todos os tempos no site, com mais de cinco mil milhões de visualizações.

A empresa responsável pelo Vevo ainda não se pronunciou sobre a situação. O PÚBLICO tentou contactar a equipa para esclarecimentos, mas não obteve resposta até à hora de publicação desta notícia.

No Twitter, Prosox, um dos alegados responsáveis pelo ataque – que se descreve como um fã do YouTube – afirmou: “Não deixem o controlo do vosso site a um programador qualquer que não preveja este tipo de ataques. Foi para me divertir. Se quisesse prejudicar os vossos clientes, teríamos apagado todos os vídeos”, alerta. “Não me julguem.”

