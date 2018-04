O Facebook anunciou nesta terça-feira que pagará recompensas a quem denunciar o uso indevido de dados pessoais por aplicações terceiras, no dia em que Mark Zuckerberg é ouvido no congresso dos Estados Unidos sobre o caso Cambridge Analytica.

Segundo um comunicado da empresa, o novo programa Data Abuse Bounty irá "recompensar as pessoas com conhecimento em primeira mão e prova de casos em que um aplicativo na plataforma do Facebook reúne e transfere dados pessoais para outra parte para venda, roubo ou uso para uma finalidade específica, fraude ou para fazer influência política".

PUB

"Recompensaremos com base no impacto de cada relatório", avança a empresa, acrescentando que irão analisar "todos os relatórios legítimos" e responder "o mais rápido possível".

PUB

"Se confirmarmos o abuso de dados, encerraremos a aplicação ofensiva e tomaremos medidas legais contra a empresa que está a vender ou a comprar os dados, se necessário. Pagaremos à pessoa que relatou o problema e também alertaremos aqueles que acreditamos que serão afectados", frisa a empresa.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, está nesta terça-feira a prestar esclarecimentos no Congresso dos Estados Unidos sobre o escândalo que envolve a obtenção de dados de utilizadores daquela reconhecida rede social pela consultora Cambridge Analytica.

Na quarta-feira será a vez do fundador do Facebook prestar esclarecimentos na comissão de Comércio e de Energia da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso).

O Facebook está no centro de uma polémica internacional associada com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores daquela rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente nas últimas eleições presidenciais norte-americanas, que ditaram a nomeação de Donald Trump para a Casa Branca, e no referendo sobre o "Brexit" (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Inicialmente foi avançado que o número de utilizadores da rede social afectados rondava os 50 milhões. Dias mais tarde, a empresa admitiu que o número ascendia aos 87 milhões de utilizadores.

Em Portugal, o número de utilizadores afectados poderá rondar os 63.080.

Desde o inicio da polémica as acções da empresa têm sofrido quedas acentuadas.

PUB