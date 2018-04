O professor da Universidade de Coimbra, Jaime Carvalho e Silva, coordenador do grupo de trabalho que, por solicitação do Ministério da Educação (ME), irá analisar os programas de Matemática do ensino básico e secundário, não tem dúvidas que das recomendações que vierem a ser produzidas “sairá inevitavelmente a alteração dos actuais programas e metas curriculares”, que foram aprovados durante o mandato de Nuno Crato.

“Olhando para o terreno, é claro hoje que os actuais programas do básico e secundário são impossíveis de cumprir e todos os professores fazem prodígios para conseguirem apresentar aos alunos algo de coerente”, defende este docente.

A actual equipa do Ministério da Educação tem afirmado, desde o início da sua governação, que não iria proceder à revisão dos programas em vigor. Em resposta ao PÚBLICO, o ME apenas referiu que se pretende que o novo grupo de trabalho “produza recomendações sobre a aprendizagem da matemática, incluindo uma análise dos planos de formação e investimento passados, da eficácia dos programas que estão em vigor e que já estiveram em vigor, das aprendizagens essenciais, dos instrumentos de avaliação e das estratégias e metodologias mais eficazes.”

Falando aos deputados no final de Março, altura em que anunciou a constituição do grupo de trabalho, o secretário de Estado da Educação, João Costa, foi mais taxativo. “Sabemos que o problema passa pelos programas e que ano após ano o cenário se repete”, afirmou a propósito de mais um estudo da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência a dar conta dos maus resultados nesta disciplina.

"Impossível que entrem em vigor em 2018"

Na prática, o ministério já fez entrar em vigor novas orientações para o ensino da Matemática, que estão consubstanciadas no que chama “aprendizagens essenciais”, mas provavelmente até ao final da legislatura irá mais longe. Uma coisa é certa, segundo Jaime Carvalho e Silva: “Será completamente impossível que entrem em vigor novos programas em Setembro de 2018”. Isto porque é preciso analisar “qual a melhor maneira de fazer as alterações necessárias e quais são exactamente as alterações ‘urgentes’”, o que passará por ver em pormenor qual “o estado actual do ensino da Matemática e da formação de professores”.

A revisão dos actuais programas de Matemática do ensino básico e secundário, que entraram em vigor respectivamente em 2013/2014 e 2015/2016, tem sido um dos principais cavalos de batalha da Associação de Professores de Matemática (APM), de que Carvalho e Silva foi vice-presidente entre 2012 e 2015. Do outro lado da barricada encontra-se, como tem sido norma, a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), que contribuiu para a elaboração dos actuais programas. “Já foi com dois anos de vigência do novo programa do ensino básico que os alunos do 4.º ano conseguiram resultados excelentes em 2015 no TIMMS [Trends in International Mathematics and Science Study]”, frisa o presidente da SPM, Jorge Buescu, a propósito dos testes internacionais que visam avaliar a literacia dos alunos mais novos a Matemática e Ciências e na última edição dos quais os estudantes portugueses conseguiram ficar à frente dos finlandeses na primeira disciplina.

"Apanhados de surpresa"

Jorge Buescu, afirma que foram agora “apanhados completamente de surpresa” pelo anúncio da constituição do grupo de trabalho com vista à revisão dos programas, do qual só “souberam pela comunicação social”. “Não admitimos ser marginalizados desta maneira”, avisou, frisando que só com “estupefacção” é que se pode encarar o facto de se “falar da reformulação de programas excluindo a única sociedade científica que existe em Portugal no domínio da Matemática”.

Na resposta enviada ao PÚBLICO, o ME parece dar o assunto como resolvido ao apresentar Carvalho e Silva como sendo “da APM e da SPM”. “Até pode ser sócio da SPM, mas é completamente abusivo apresentá-lo desse modo já que representa posições radicalmente opostas às que têm sido defendidas pela Sociedade Portuguesa de Matemática na última década”, contrapõe Jorge Buescu.

“Não obedeço a nenhum credo associativo e entro no grupo de trabalho com a minha única experiência de 40 anos de ensino, investigação e intervenção tanto nacional como internacional. Actualmente sou sócio e colaboro regularmente com as duas associações, mas não “obedeço” a nenhuma!”, responde Carvalho e Silva.

E será que vai convidar formalmente alguém da SPM a participar no grupo de trabalho? “Não será esse um critério, ser ou não ser, nem relativamente à SPM nem relativamente à APM (ou outra associação).Esta é uma comissão técnica especializada e não um mini-parlamento”, avisa, para referir que está a convidar “pessoas com experiência, com uma visão abrangente do sistema educativo incluindo a formação de professores e com algum conhecimento de relatórios internacionais, mas também pessoas no terreno, professores do básico e secundário”.

Carvalho e Silva espera que o grupo de trabalho possa já ficar constituído durante esta semana.

