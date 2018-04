Uma mãe de 25 anos residente em Corroios, no concelho do Seixal, é suspeita de ter morto em casa a sua bebé recém-nascida. A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária, estando em causa o crime de infanticídio.

Tudo se passou num prédio da Avenida Vieira da Silva, tendo a bebé sido alegadamente morta pouco depois do parto. A mulher terá outros filhos.

