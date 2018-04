O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar S. João classificou esta terça-feira de manhã, em conferência de imprensa, que as condições do serviço pediátrico do hospital são "indignas". Pior: são "miseráveis". António Oliveira e Silva falava aos jornalistas depois das denúncias feitas por vários pais ao Jornal de Notícias sobre as condições em que as crianças com cancro são tratadas.

De acordo com o jornal, há crianças a receber tratamentos de quimioterapia em corredores e os quatros de internamento têm buracos na parede e deixam entrar frio. O responsável garante que o projecto para a nova ala pediátrica está pronto para avançar e que só falta o desbloqueio das verbas há muito prometidas pelo Ministério da Saúde.

Há dez anos que o hospital tem um projecto para construir uma ala pediátrica, mas o serviço tem sido prestado até agora em contentores. Para avançar com o projecto, a que chamaram Joãozinho, são precisos cerca de 22 milhões de euros. Na conferência de imprensa, o presidente da administração lembrou que também o hospital denuncia "há muito tempo" as condições em que a totalidade dos atendimentos pediátricos são prestados.

"A 1 de Junho de 2017, no Dia Mundial da Criança, foi assinado um protocolo entre o centro hospitalar, a Administração Central do Sistema de Saúde e a Administração Regional de Saúde do Norte para serem desbloqueadas as verbas necessárias para o projecto da ala pediátrica do S. João. Estamos a aguardar que sejam desbloqueadas. Mas posso dizer que em tudo onde que não sejam precisas essas verbas estão a ser feitas coisas. A 15 de Junho vai ser disponibilizado um centro de ambulatório novo e foram montados quartos de isolamento naquele internamento, que continuo a classificar como indigno. O que precisamos é que sejam desbloqueadas as verbas que já prometidas pela tutela e que ainda não estão ao nosso dispor", afirmou António Oliveira e Silva.

Questionado pelos jornalistas se estava mais descansado com a promessa feita já esta terça-feira pelo Ministério da Saúde de que o dinheiro ficaria disponível em breve, o responsável disse que não. "Já li essa resposta há mais de três meses", rematou.

O presidente da administração garantiu que o hospital sempre esteve e estará disponível para o diálogo com os pais, mas assumiu que são poucas as respostas que podem dar. "Isto às vezes pode soar como um sacudir de água do capote de uma entidade para outra, mas o que relembro é que temos um protocolo assinado desde o ano passado, um projecto pronto para entrar em execução e não termos a verba libertada para o projecto entrar em execução." O valor estimado para a obra, adiantou António Oliveira e Silva, é de cerca de 22 milhões de euros.

Sobre o facto de existirem crianças a receber quimioterapia em corredores, o responsável disse poder tratar-se "de um caso ou outro que por falta de espaço tenha sido feito o tratamento no corredor". "Tudo o que seja possível melhorar vamos fazer de forma imediata", assegurou.

