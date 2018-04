Um funcionário da Autoridade Tributária, um contabilista e um empresário foram detidos na área do Grande Porto no âmbito de um inquérito em que se investigam suspeitas de corrupção passiva e activa, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Os três detidos da Operação Swiffer, desenvolvida pela Directoria do Norte da PJ nas zonas do Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho, estariam envolvidos num "esquema fraudulento" que tinha como objectivo apagar dívidas fiscais.

Além da corrupção, no âmbito do inquérito, dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, é ainda investigado o crime de violação do segredo. Os suspeitos, que têm entre os 50 anos e os 65 anos, ainda vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para determinação das medidas de coacção.

"No decurso da operação, que envolveu mais de trinta e cinco inspectores e peritos informáticos da Polícia Judiciária, foram apreendidos relevantes elementos probatórios", refere a nota.

