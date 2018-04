As crianças que precisam de quimioterapia mas não têm de ficar internadas estão a receber o tratamento em corredores. A falta de condições no Hospital de S. João, no Porto, é denunciada pelos pais, que alertam também para a situação a que as crianças com cancro são sujeitas quando é preciso internamento. A ala de pediatria da unidade funciona há dez anos em contentores. Os problemas com que doentes e famílias se deparam já foram denunciadas à administração do hospital, que diz estar a fazer obras de melhoria e adaptação, refere o Jornal de Notícias nesta terça-feira.

PUB

O diário lembra que a construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João — o Joãozinho — está parada há cerca de dois anos e que no mês passado o Ministério da Saúde disse que os 22 milhões de euros disponibilizados pelo Governo já tinham sido transferidos, aguardando apenas a autorização do Ministério das Finanças. Declarações feitas pelo secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, depois de a administração ter admitido que o bloqueio das Finanças colocava a pediatria em situação de ruptura.

O JN questionou o ministério, a Administração Regional de Saúde do Norte e o hospital sobre se a verba já tinha sido disponibilizada, mas a unidade de cuidados de saúde apenas adiantou que tem tido melhorias.

PUB

Três pais contaram ao jornal os vários problemas com que as crianças doentes se debatem. Relatam que, depois de fazerem quimioterapia, as crianças têm de partilhar o elevador com os carrinhos do lixo e que quando é preciso internamento têm de esperar durante várias horas, "sem condições higiénicas", por uma ambulância que as transporte do edifício central para o Joãozinho. Já no internamento, as condições não são melhores, descrevendo quartos de isolamento "com buracos nas paredes" e "janelas [por] onde entra frio".

Já durante a manhã desta terça-feira, a administração anunciou que marcou uma conferência para falar sobre a situação da pediatria. Entretanto a Antena 1 disse que, numa mensagem enviada àquela rádio, os responsáveis pelo hospital admitem que estão "a fazer tudo o que é possível" e assumem que "as condições são indignas". A administração lembra que está há quase um ano à espera que o Governo liberte dinheiro para a nova unidade pediátrica. Contactado pela rádio, o ministério adiantou que o dinheiro será desbloqueado em breve.

PUB