Como é que se pode avisar os estrangeiros a não entrar na água quando o mar está perigoso? O IPMA nunca falha com os avisos. Os meios de comunicação social divulgam-nos. Mas os estrangeiros não vêem.

PUB

O ideal seria arranjar maneira de colocar bandeiras pretas nas praias sempre que o IPMA emite avisos amarelos, laranjas ou vermelhos. Mas não é prático, até porque os avisos podem mudar de 6 em 6 horas.

Ontem na Praia das Maçãs uma mulher e uma criança entraram na água e foram imediatamente deitados para a areia por uma onda igual a todas as outras. Não conseguiram levantar-se. A sucessão de ondas impedia-os. Felizmente um amigo que percebia o perigo — esperou que uma onda recuasse — foi ajudá-los.

PUB

Estavam outras crianças pequenas a entrar no mar. Fui ter com os pais. Estavam no parque de estacionamento, longe de mais para poderem ajudar. Não é incúria — é ignorância. Ao longe o mar parece mais calmo, dando a impressão que há uma orla segura onde se pode passear. O que acontece é que a força duma onda facilmente deita abaixo seja quem for. Mal se perde o pé o mar leva-nos para onde quer.

Disse aos pais que era preciso ir buscar as crianças. Reagiram mal, como sempre acontece quando acham que estão a ser criticados como maus pais, gritando: "já sabemos! Já sabemos!", como quem diz "que chatos que são estes portugueses!" Tive de dizer que era ilegal estar dentro de água durante um aviso laranja — e lá foram, furiosos, buscar as crianças, para nosso grande alívio. Não pode continuar assim.

PUB