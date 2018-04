Seis meses depois dos incêndios de Outubro de 2017, quinze feridos graves já entregaram os requerimentos para serem indemnizados pelos danos causados pelos fogos, disse a assessoria da Provedoria da Justiça.

Relativamente aos familiares das vítimas mortais, a Provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, recebeu 309 requerimentos de indemnização referentes a 115 vítimas mortais reconhecidas (directas e indirectas) dos incêndios de Junho e Outubro de 2017.

Desses 309 requerimentos, "299 requerimentos foram respondidos, tendo 282 propostas de indemnização sido aceites", disse à agência Lusa a assessoria da Provedora da Justiça.

Os critérios para a atribuição de indemnizações por ferimentos graves, abrangendo danos físicos ou psíquicos, directamente resultantes dos grandes incêndios de Junho e Outubro, foram fixados em Fevereiro, podendo os requerimentos ser apresentados até 30 de Maio.

Mais de 200 famílias apoiadas

Entretanto, foi também divulgado que a Segurança Social já concedeu 104 mil euros em apoios a 202 famílias afectadas pelos incêndios de Outubro de 2017, para ajudar em pagamentos relacionados com rendas, fármacos, luz, gás e água, entre outros.

As 202 famílias representam um total de 505 beneficiários pela medida da Segurança Social de atribuição de subsídios a agregados com carência económica, no contexto daqueles incêndios.

Dos 104 mil euros já concedidos, 32 mil euros foram para a rubrica de apoio à despesa com habitação e cerca de 38 mil euros para as rubricas de aquisição de bens e serviços de primeira necessidade, e para a aquisição de instrumentos de trabalho.

Fonte do MTSS explicou que os dados "reportam maioritariamente ao mês de Março", sendo que "os balanços apresentados não se encontram fechados, tendo em conta o carácter contínuo de muitos dos apoios".

Segundo o ministério, as unidades móveis da Segurança Social, do Instituto de Registos e Notariado e das Direcções Regionais de Agricultura e Pescas do Centro e Norte visitaram, entre 16 de Novembro e 31 de Dezembro, 604 lugares de 18 concelhos, "totalizando 2.113 atendimentos individuais.

Já em Janeiro, as cinco carrinhas do Espaço Móvel do Cidadão percorreram 432 lugares ou aldeias de 13 concelhos, fazendo um total de 2.096 atendimentos, sob a coordenação da Segurança Social, informou.

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), por seu turno, já apoiou com seis milhões de euros cerca de 1.800 postos de trabalho afectados pelos mesmos incêndios, disse o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

De acordo com o MTSS, foram "igualmente encaminhados para acções de formação cerca de 11.900 desempregados que ficaram sem trabalho ou cujas empresas deixaram de ter capacidade produtiva na sequência dos incêndios, ou ainda desempregados residentes nos concelhos afectados".

