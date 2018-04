O cenário de antecipar as eleições legislativas de 2019 por alguns meses para as juntar às europeias já foi afastado pelo primeiro-ministro, depois de o alinhamento ter sido considerado "adequado" pelo ministro das Finanças Mário Centeno. Para o PSD esta alteração do calendário eleitoral também não é aliciante.

A hipótese de antecipar as legislativas, previstas para o Outono de 2019, para a data das europeias, agendadas para Maio, não é consensual e essa é a razão que leva António Costa a pôr um ponto final no assunto. “Foi uma questão que o senhor Presidente da República já colocou há uns meses e que todos os partidos disseram que não. É um assunto que está ultrapassado”, declarou aos jornalistas António Costa, depois de Mário Centeno ter admitido, no domingo, essa hipótese durante uma conferência em Lisboa. O ministro considerou que seria adequado do ponto de vista da estabilidade se houvesse um alinhamento dos calendários eleitorais para permitir previsibilidade em termos do semestre europeu e da apresentação do Orçamento do Estado em Bruxelas.

No PSD, ao que o PÚBLICO apurou, a solução de antecipação das legislativas não agrada, sobretudo por se concretizar em cima do próximo ciclo eleitoral. Há quem aponte a falta de tempo de afirmação como líder do PSD – e líder da oposição – como um dos maiores problemas que Rui Rio tem de enfrentar. Encurtar esse tempo seria visto, neste momento, como um benefício para o Governo/PS.

O que não significa que, no futuro, a questão não possa ser equacionada. A mesma hipótese é considerada pelo primeiro-ministro. António Costa defendeu que em termos “teóricos” e para “uma Europa do futuro, o alinhamento dos quadros eleitorais seria obviamente interessante, [mas] não é para agora" e não deverá acontecer "tão cedo”.

O próximo ciclo eleitoral deverá ter, assim, três momentos: regionais na Madeira, europeias e legislativas.

