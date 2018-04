Apoios à Cultura

PUB

A Cultura é reconhecidamente um campo de acção do Estado. Há por aí muita voz que tenta chegar ao céu clamando contra os “subsídio-dependentes” na cultura. Nunca terão ouvido Mozart ou observado a obra de Leonardo de Vinci, célebres “subsídio-dependentes” de outras épocas, para dar apenas dois de entre milhares de exemplos de grandes criadores que dependeram da boa vontade de mecenas ou de instituições estatais. O mito Romântico do Artista é aquele que preenche o nosso imaginário: o artista torturado pela sua genialidade que vive isolado e incompreendido, veste de negro, padece de subnutrição e acaba falecendo tuberculoso não encaixa neste sistema que prevê a intervenção do Estado antes que vá parar ao sanatório em nome das suas musas.

Enquanto a poeira vai assentando fica a certeza de que o Ministério da Cultura precisa de criar uma forma eficaz para a distribuição dos subsídios à criação artística. Se recordarmos a vertigem dos dias recentes percebemos que o problema será mais a ausência de uma política cultural do que falta de investimento (se bem que o investimento é muito poucochinho). Teremos, então, dois problemas, um de forma (um modelo de concurso que se compreenda) e outro de conteúdo (uma política cultural que faça sentido) para que a repartição dos parcos recursos económicos possa ser feita sem provocar terramotos nem indignação generalizada.

PUB

É tempo de debater com seriedade a questão dos apoios à Cultura. Esse debate deverá ser feito entre o ministério e os agentes culturais procurando respostas objectivas para os problemas mais prementes. Na minha opinião os partidos políticos deverão manter-se ao largo nesta fase do campeonato.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Há desuniões nas Uniões

Com a criação das Uniões de Freguesias com o pretexto de redução de custos, que afinal não se veio a verificar, os habitantes dessas freguesias anexadas viram-se privados, ou a sua representação reduzida em assembleias de freguesia e municipais com a consequente perda de serviços por não terem elementos dessas freguesias nos órgãos que os representam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas zonas rurais, como no caso em apreço, União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior no concelho de Santa Maria da Feira, a maior freguesia, Canedo, representa mais de 80% do eleitorado, e, como é óbvio, tem maior representatividade na assembleia de freguesia, onde as outras duas freguesias cada uma com um elemento em 13 eleitos pouca pressão exerce em beneficio daquelas populações.

O mesmo se passa na assembleia municipal. As pequenas freguesias perdem autonomia na gestão do seu território, nota-se isso na limpeza das ruas, nas associações das freguesias mais pequenas prejudicadas na distribuição de verbas de subsídios atribuídos pela junta. A partir de 26 de Abril vai estar em discussão pública a lei do ordenamento de território e as populações devem participar activamente nessa discussão para que esta situação se reverta.

Gervásio Freitas, Santa Maria da Feira

PUB