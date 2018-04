A juíza Carolina Moura Lebbos negou, durante a tarde desta terça-feira, o pedido do senador Roberto Requião do Partido do Movimento Democrático Brasileiro para que ele e outros políticos visitem o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, onde está preso desde sábado. A magistrada acredita que não existe fundamento que sustente o pedido apresentado de privilégio para as visitas a Lula da Silva.

"Não há fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas próprio à prisão da Polícia Federal. Desse modo, deverá ser observado o regramento geral. Portanto, incabível a visita das pessoas indicadas na petição de evento 4. Indefiro o requerimento", afirmou a juíza.

De acordo com A Folha de São Paulo, o ex-Presidente brasileiro contava receber a visita de nove governadores que pediram para o visitar. No entanto, uma vez que os reclusos da Polícia Federal em Curitiba apenas podem receber visitas às quartas-feiras, a magistrada declinou a visita. Só os advogados podem visitar os seus clientes nos restantes dias.

Conta o Globo que alguns dos governadores estavam já nas instalações, convencidos de que iriam conseguir visitar o antigo Presidente brasileiro.

Lula da Silva cumpre uma pena de 12 anos e um mês, após ser condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no decorrer da Operação Lava-Jato.

A lista de políticos que viram o seu pedido de visita recusado integra governadores, deputados e a presidente do Partido dos Trabalhadores.

Flávio Dino, governador do Maranhão, considera que “não há uma justificação razoável”. “Lamentavelmente, vimos mais um gesto de descumprimento da lei, uma vez que fomos impedidos de dar garantia a um direito previsto na lei de execução penal”, argumentou.

De acordo com A Folha de São Paulo, a visita nasceu de uma sugestão do governador do Ceará, Camilo Santana, e consolidou-se numa conversa no WhatsApp entre os governantes.

