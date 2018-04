Desde Fevereiro que Parrish, uma pequena cidade no estado do Alabama, tem um problema com dejectos que não são seus. Cerca de 250 carruagens, com mais de quatro toneladas de resíduos biológicos (que é como quem diz, fezes humanas), vindos de Nova Iorque e Nova Jérsia estão paradas nas linhas ferroviárias de Parrish, à espera de autorização para seguirem para Adamsville, no mesmo estado norte-americano, a 40 quilómetros da pequena cidade rural. Só que, até que a situação se resolva, o cheiro tem incomodado os 982 habitantes que vivem na cidade.

Os dejectos foram recolhidos por uma empresa de gestão de resíduos, a Big Sky Environmental, e têm como destino um aterro privado em Adamsville. Os dejectos costumavam ficar na cidade vizinha de West Jefferson, a 13 quilómetros de Adamsville e 27 quilómetros de Parrish, à espera de entrar no aterro, mas os responsáveis concluíram que não havia zonamento adequado, em Janeiro, e que por isso os dejectos teriam que ser retirados dali. Desde então, passaram a ir para Parrish, onde não há legislação que proíba que aí fiquem.

A presidente da Câmara de Parrish, Heather Hall, diz que está a fazer tudo o que pode para tirar as fezes de lá. “É frustrante”, contou à CNN. Em reunião com a governadora do Alabama, Kay Ivey e com outros legisladores de Montgomery, discutiram-se algumas hipóteses para pôr fim à situação, mas sem grande sucesso. De acordo com os legisladores de Montgomery, processar a empresa não é uma grande ideia uma vez que os obrigaria a ir a tribunal e enquanto durasse o processo, os resíduos continuariam no mesmo sítio

“Reduz muito a qualidade de vida”, disse Hall à CNN. “Ninguém se pode sentar nos pátios. As crianças não podem brincar lá fora, e Deus nos ajude se a temperatura começar a aumentar enquanto isto ainda está lá fora.”

O local onde estão os dejectos fica próximo de um campo de basebol e outro de softbol. Mas o cheiro, a principal queixa dos moradores, chega a toda a extensão da cidade, que tem apenas 50 hectares. De acordo com a CNN, vários residentes relatam um cheiro semelhante ao de cadáveres.

A Agência de Protecção Ambiental do Alabama diz que o material não é perigoso, porque é lixo orgânico de grau A. Ainda assim, os moradores de Parrish dizem estar preocupados com a sua saúde.

“Acho que estão a tentar resolver o problema e que a situação está quase a acabar”, disse Hall, que admite não saber quando é que os dejectos vão ser retirados de Parrish. Há algumas semanas que Hall não tem notícias da Big Sky Environmental. Da primeira vez que falou com a empresa, foi-lhe dito que demoraria apenas entre sete a dez dias a retirar os resíduos da cidade, mas isso foi há dois meses. “As pessoas [da Big Sky Environmental] têm de perceber que estes resíduos não precisam de estar numa área populada”, disse. “Há sítios para colocar isto, sítios industriais. Estamos numa cidade muito pequena, que foi apanhada no meio disto, que é parte do problema. Não devia acontecer”, rematou a presidente da câmara.

