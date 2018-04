Aprender a reconhecer a diferença entre um queijo de leite cru e um queijo de leite pasteurizado ou entre chocolates feitos com cacau de diferentes origens são duas das propostas que Fortunato da Câmara faz aos participantes do Curso Gastronomia & Gosto, destinado a “apreciadores curiosos”, cuja segunda edição acontece já este sábado, dia 14, em Lisboa (Rua Gregório Lopes, lt. 1517, r/c A, Restelo)?, a partir das 9h30 .

“Os gostos não se discutem… se não aprendermos a degustar” é o mote do curso no qual, ao longo de três horas, Fortunato, crítico de gastronomia do jornal Expresso (e antigo crítico do PÚBLICO) vai começar por falar da “percepção do gosto em termos neurofisiológicos e a formação da personalidade alimentar desde a infância” para terminar na “identificação dos pratos num menu de restaurante e a expectativa de quem os escolhe”.

Pelo meio, haverá oportunidade de perceber, por exemplo, a importância do efeito retronasal no gosto, experimentando alimentos que têm aroma mas não têm sabor ou outros que têm sabor mas do qual não nos apercebemos se taparmos o nariz.

Falar-se-á a seguir do aparecimento da palavra gastronomia, do “efeito das modas associadas às ‘revoluções’ gastronómicas”, da “deturpação da nouvelle cuisine e da cozinha molecular na era dos media” e do “marketing de ‘guerrilha para o duelo azeite vs manteiga”.

Para os momentos de degustação, haverá produtos certificados DOP, IGP e ETG que permitirão explica a existência de um terroir, por exemplo nos queijos (Queijo Serra da Estrela vs Queijo de Azeitão), para entrar depois no mundo dos chocolates e descobrir que o local de onde provém o cacau também determina as características organolépticas do chocolate.

O curso termina com uma questão muito prática: a “identificação dos pratos num menu de restaurante e a expectativa de quem os escolhe”. Este é um ponto importante, explica Fortunato, porque, apesar de haver cada vez mais entusiastas do tema, “existe ainda uma certa iliteracia gastronómica” que muitas vezes leva as pessoas a não entenderem exactamente a forma como um prato é descrito no menu, o que provoca desilusões ou mal entendidos quando ele chega à mesa.

Na primeira edição, em Fevereiro, Fortunato teve a surpresa de ver aparecer alguns profissionais da área, mas, sublinha, não é preciso nenhum grau de conhecimento prévio para participar. O que aqui se pretende é mostrar “como funcionam os sentidos no gosto” e como se “constrói a percepção do gosto em cada um”.

Tudo foi pensado “na óptica do cliente”, diz, para que cada um de nós se possa tornar melhor cliente, com um maior nível de exigência “no bom sentido”, sabendo o que quer, o que gosta e ganhando instrumentos para não se deixar enganar.

Fortunato da Câmara é autor de vários livros de gastronomia, entre os quais A Vida e as Receitas Inéditas do Abade de Priscos e Top – Tesouros de Origem Portuguesa, e diplomado pelo Institut des Hautes Études du Goût, em França, na pós-graduação especializada em Goût, Gastronomie et Arts de la Table, tendo, entre 2013 e 2015 leccionado uma masterclass em crítica gastronómica na Universidade de Reims.

O curso é organizado pela Academia Grandes Escolhas e custa 50€ por pessoa (45 para os assinantes da revista Vinho Grandes Escolhas). Inscrições em https://grandesescolhas.com.

