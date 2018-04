A sexta edição da Feira das Viagens traz consigo algumas mudanças: terá uma nova localização em Lisboa e chegará, pela primeira vez, à cidade de Braga. O evento — que pretende ajudar os portugueses com as suas férias de Verão — conta com a participação de várias agências de viagens, hotéis, companhias aéreas e outros produtos relacionados com o turismo.

O objectivo principal da feira é impulsionar as vendas turísticas tradicionais, estimulando a competitividade entre empresas, que beneficiará os consumidores. A Feira das Viagens teve a sua primeira edição em Maio de 2013, no Campo Pequeno, e contou com 50 expositores e 10 mil visitantes. Nos anos seguintes, o evento foi expandido à cidade do Porto. Em 2016, foi a vez de Coimbra receber a Feira das Viagens e, agora, chega a Braga.

Na capital, o evento vai decorrer na Sociedade Nacional de Belas Artes. Em Braga, a primeira edição do certame será no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa. As datas na Feira de Lisboa e Braga irão coincidir, ocorrendo nos dias 13, 14 e 15 de Abril.

No Porto e em Coimbra, os locais permanecerão os mesmos de edições passadas. Na Invicta, a exposição ocorrerá no Palácio da Bolsa. Em Coimbra, o Pavilhão Centro de Portugal acolherá, à semelhança de edições anteriores, o evento. No total, estarão presentes cerca de 80 expositores.

Texto editado por Sandra Silva Costa

