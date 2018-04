Há boas notícias para o vinho do Porto e seus apreciadores: a Symington Family Estates, a Sogrape e a Quinta do Noval declararam 2016 como ano de Porto vintage para as suas marcas principais. São elas a Cockburn, Dow's, Graham's, Warre's e Quinta do Vesúvio, do universo Symington; a Ferreira, Sandeman e Offley, da Sogrape; e a Quinta do Noval, que também anunciou o Quinta do Noval Nacional Vintage 2016, "feito com uvas de uma pequena parcela, vinificado num pequeno lagar".

De acordo com comunicados divulgados pelas três empresas (que representam uma parte significatva do mercado premium do vinho do Porto), o ano de 2016 teve um Inverno ameno, com níveis elevados de precipitação, que também se sentiram na Primavera. O Verão foi muito quente e seco e apresentou alguns picos de calor em Agosto e Setembro. Estas condições indiciavam já que a colheita fosse "de extrema qualidade", como se lê no comunicado divulgado pela Quinta do Noval. Os rumores de que poderia haver declaração de vintage foram ganhando consistência e estão agora confirmados.

O grupo Symington apressou-se a realçar o trabalho do seu principal enólogo, Charles Symington, e da sua equipa de viticultura, que estiveram diariamente, entre Agosto e Outubro, nas quintas a "realizarem testes de maturação", num ano em que "o Inverno foi mais chuvoso do que a média, sendo que a pluviosidade actuou como contrapeso vital ao Verão quente que se verificou no Douro". "2016 foi um ano em que interpretar correctamente os sinais na vinha se revelou crucial", afirmou Charles Symington, sublinhando que os Porto vintage de 2016 "sustêm sabores de frutos vermelhos e intensas cores púrpuras" e ainda "têm estrutura e equilíbrio, com Baumé, acidez, taninos e cor num raro alinhamento perfeito".

Pela Quinta do Noval, é o director-geral Christian Seely que reage à declaração de Porto Vintage 2016. Nestes termos: "Apesar de - ou talvez devido às - condições climatéricas incomuns e extremas do ano, o resultado final é de excelente qualidade. Os vinhos são equilibrados e frescos com excelente estrutura, fruta intensa muito pura e expressiva. Como sempre, o Nacional tem uma personalidade própria, mais reservado que o Quinta do Noval, com uma poderosa estrutura tânica que garante um longo e prometedor potencial de guarda."

Já Luís Sottomayor, enólogo da Sogrape, realça a “robustez e estrutura” dos vinhos da colheita de 2016 e antecipa um perfil de vintage “com níveis de complexidade, cor e estrutura absolutamente excepcionais, com taninos presentes, perfeitos para evoluírem na garrafa durante muitos anos”.

