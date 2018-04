A quinta edição do festival Westway Lab começa esta quarta-feira em Guimarães, onde uma agenda cheia de concertos, showcases, conferências e conversas aguarda cerca de cem agentes internacionais que, espera-se, poderão levar a música portuguesa lá para fora. O PÚBLICO acompanhou as residências artístisticas que de 2 a 10 de Abril juntaram músicos nacionais e estrangeiros no Centro de Criação de Candoso.