A Sporting SAD emitiu esta terça-feira um comunicado em que alerta para o risco de se “prejudicar gravemente” a concretização da nova oferta obrigacionista caso, como tem sido solicitado por diversas figuras afectas ao clube, se confirme a marcação de assembleia geral com o objectivo de destituir os órgãos sociais do emblema de Alvalade.

“Como é público, está em curso uma nova emissão obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros, que poderá ser aumentada por opção da Sporting SAD, face à procura que se estimava viesse a ocorrer em Maio de 2018, operação que é fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da Sporting SAD”, refere o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“As recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista; com efeito, a realização de uma possível assembleia de accionistas da Sporting SAD ou uma assembleia geral de sócios do SCP, quer para destituição dos seus órgãos sociais, quer para eleição de novos órgãos sociais, impediria a concretização atempada da referida nova oferta obrigacionista, desta forma colocando em causa os fins da mesma, concretamente o reembolso da actual emissão, e, consequentemente, a estabilidade financeira da Sporting SAD”, pode ler-se, juntamente com a crítica que considera “extemporâneas e lesivas, até atendendo aos resultados financeiros positivos no clube e na Sporting SAD”, as declarações públicas que marcam a actualidade do Sporting e que motivaram a intervenção do presidente da mesa da assembleia geral, Jaime Marta Soares, no sentido de advertir para o facto de Bruno de Carvalho não reunir condições para se manter em funções, anunciando a intenção de agendar uma reunião magna para deliberar sobre o futuro do Sporting.

Ainda no comunicado remetido à CMVM, o conselho de administração revelou que solicitará ao presidente da mesa da AG “que promova a convocatória de uma assembleia geral de accionistas da Sporting SAD a fim de deliberar sobre a emissão da referida nova oferta obrigacionista”, bem como a “convocatória de uma assembleia geral de obrigacionistas, no âmbito da oferta obrigacionista emitida em 2015, a fim de deliberar sobre a prorrogação do prazo de reembolso final desta emissão, para nunca antes de Novembro de 2018”, o que o CA justifica como medida tendente a “minimizar o impacto negativo para a Sporting SAD das posições públicas de terceiros, pelo atraso e consequências susceptíveis de provocar na nova emissão obrigacionista”.

