Messi e companhia estão fora da Liga dos Campeões. Depois da derrota por 4-1 em Barcelona, a Roma venceu a formação espanhola por 3-0 e qualificou-se para as meias-finais da Champions, numa das maiores reviravoltas da história da competição.

A vitória da Roma começou a ser construída logo aos seis minutos, com um golo de Dzeko. O sonho dos italianos ganhou ainda mais vida na segunda parte, quando De Rossi aumentou para 2-0 de penálti (58’).

E a reviravolta foi consumada aos 82, quando Manolas fez o 3-0. Os italianos não chegavam às meias-finais da principal competição europeia de clubes desde 1984.

Também apurado para as meias-finais está o Liverpool, que foi a Manchester bater o City por 2-1. A equipa de Guardiola adiantou-se cedo (Gabriel Jesus marcou aos dois minutos), sonhou com a reviravolta, mas Salah (56’) e Firmino (77’) acabaram com as ambições dos ingleses.

