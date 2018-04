Jaime Marta Soares pediu a demissão de Bruno de Carvalho, o líder dos “leões” disse que não saía. A troca de palavras entre o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting e o presidente da direcção marcaram a segunda-feira. Jaime Marta Soares disse, à TSF, que estavam “esgotadas as hipóteses da manutenção da actual presidência”. No Facebook, na página que encerraria horas depois, Bruno de Carvalho incitou à demissão de Marta Soares e escreveu que ele próprio marcaria uma Assembleia Geral para ouvir os adeptos sobre este assunto.

Apesar da intransigência, a saída de Bruno de Carvalho da direcção do Sporting parece óbvia para os jornais desportivos. Todos eles avançam com opções de substituição — umas no caso improvável de Bruno de Carvalho sair por sua própria iniciativa, outras no caso de ser afastado pelos sócios em Assembleia Geral.

Record

O Record avança que, no caso de serem marcadas eleições para a direcção do clube, é provável que Bruno de Carvalho tente a recandidatura. Ainda assim, o diário escreve que o preferido para ocupar a cadeira da presidência do clube de Alvalade é Rogério Alves, advogado com “boa imagem junto da massa associativa e com uma capacidade de diálogo acima da média”, descreve o jornal. O diário salienta ainda os “excelentes contactos no universo político e financeiro”, o “fino trato” e “a capacidade de criar pontes”. Contactado pelo Record, Rogério Alves disse que, apesar de estar consciente do apoio dos adeptos, não quer candidatar-se contra Bruno de Carvalho, preferindo que este saia antes de considerar candidatar-se à liderança do clube.

O jornal elenca ainda as candidaturas mais prováveis, como a de Bruno Conceição, que já assumiu no passado fim-de-semana a intenção de se candidatar, a de Luís Figo e de João Benedito, ambos ex-jogadores do Sporting.

O Record falou ainda com António Pires de Lima, antigo ministro da Economia e adepto do clube de Alvalade, que esclareceu que não vai candidatar-se. “Tenho a minha vida organizada fora das lides futebolísticas e não penso mudá-la”, disse Pires de Lima ao Record.

O desportivo contactou ainda o antigo jogador Paulo Futre, que foi incitado a concorrer à presidência do clube durante o programa Liga D’Ouro da CMTV, mas o antigo jogador negou quaisquer intenções nesse sentido: “Tenho outros sonhos, mas este não é para agora”, disse ao diário.

O Jogo

O Jogo sublinhou a intenção da Holdimo, empresa detentora de 29,8% do capital social da SAD do Sporting desde 2013, de ver Luís Figo, antigo internacional do clube, formado na academia dos "leões", no lugar de Bruno de Carvalho.

A empresa solicitou nesta segunda-feira à noite a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária para para analisar os últimos desenvolvimentos em Alvalade. “O debate público sobre questões internas tem contribuído para uma exposição absolutamente dispensável e atentatória da melhor tradição da marca Sporting, com potencial prejuízo para os activos da sociedade”, escreveu a empresa, em comunicado.

O congelamento das acções pelo segundo dia consecutivo, em consequência de quebras de cotação superiores a 30%, fez com que a Holdimo tenha mostrado intenções de processar Bruno de Carvalho, escreve O Jogo. Luís Figo surge então como o “desejado pela empresa para ocupar o posto do actual líder”, escreve o jornal, acrescentado que o ex-jogador já foi sondado para o cargo.

A Bola

O matutino avança com a hipótese de Carlos Vieira, actual vice-presidente da direcção, assumir o cargo de Bruno de Carvalho. Escreve A Bola que os “notáveis” do clube estão a tentar afastar Bruno de Carvalho da direcção sem prejudicar os actuais órgãos sociais, eleitos em Março de 2017, que querem manter em funções.

Tendo isso em conta, o jornal avança com a hipótese de Carlos Vieira, actual número dois, “responsável pela área financeira e com profundo conhecimento dos diversos dossiers do clube”, tomar o lugar de Bruno de Carvalho. De acordo com o mesmo jornal, esta hipótese é “embrionária” e não pode ser confirmada para já, uma vez que Carlos Vieira se encontra na China a negociar parcerias com Pequim. O jornal alerta, ainda, que esta possibilidade está dependente do aval do actual presidente, que teria que se afastar de livre vontade – o que não parece estar nos planos de Bruno de Carvalho.

