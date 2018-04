“Vamos iniciar mais uma nova época nas nossas 54 modalidades, em que entramos com motivações redobradas. Esta época assumimos que a nossa ambição é ser campeões em todas as modalidades.” Em Agosto, Bruno de Carvalho colocou a fasquia muito elevada, mas a ambição do presidente “leonino” traduz o forte investimento que tem feito nas modalidades do clube para cumprir o seu desejo de projectar um emblema hegemónico.

Após anunciar há dois anos a transferência de todas as quotizações para o clube e 6,5 milhões de euros para salários nas modalidades, o Sporting reforçou as suas principais modalidades (andebol, hóquei em patins e futsal) com contratações sonantes. Os resultados foram imediatos. No final de 2017, os “leões” lideravam os campeonatos de futsal (treinado por Nuno Dias), hóquei em patins, andebol e voleibol, e o domínio estende-se às modalidades colectivas femininas, onde o Sporting tem dominado por completo no futebol e no râguebi.

Longe de conseguir o sucesso prometido no futebol sénior masculino, há pouco mais de duas semanas, ao fazer o balanço dos cinco anos de mandato, Bruno de Carvalho socorreu-se das modalidades para reivindicar sucesso: “Não formamos equipas apenas para competir, mas sim para ganhar, como se demonstrou no andebol, goallball entre outras. Lembram-se os sportinguistas da última vez que assistiram ?a tamanha demonstração da nossa força competitiva? ?Não precisam, está a acontecer neste momento.”

