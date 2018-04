No 29º episódio do Jogo Limpo, analisamos o jogo "quente" entre o Vitória de Setúbal e o Benfica, que acabou com uma vitória "encarnada" por 1-2.

O comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, comenta ainda os principais lances dos jogos FC Porto - Aves (2-0) e Sporting - Paços de Ferreira (2-0).

A próxima jornada promete ser escaldante com um "clássico" e um derby: o Benfica recebe o FC Porto no Domingo (18h) e, logo depois, o Sporting desloca-se ao Restelo para defrontar o Belenenses (20h15).

