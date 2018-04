A artista Tracey Emin (n. 1963), que faz parte do lote dos Young British Artists surgidos no final dos anos 1980, confessou a Kenny Goss, o negociante de arte que é também famoso por ter sido parceiro de George Michael, que foi assediada quando era jovem. A abordagem terá acontecido numa festa, quando uma "artista famosa", mais velha do que ela, a agarrou pela zona genital e a empurrou contra uma parede. A revelação aconteceu a meio de uma entrevista do MTV RE:DEFINE, um leilão de arte que se realiza anualmente no Texas e integra a Staying Alive Foundation, uma iniciativa da MTV contra o VIH.

A notícia é do jornal especializado The Art Newspaper, que cita o tablóide The Sun e acrescenta que a artista também falou do sucedido na BBC Radio 4, em entrevista transmitida esta terça-feira. "Ergui o meu punho e ia dar-lhe um soco. Isso provocou uma cena. Gritei e contei a toda a gente o que tinha acontecido, humilhando-a e embaraçando-a." A revelação, segundo ela, serve para ilustrar que nem sempre as mulheres são assediadas por homens. "Toda a gente faz acusações e diz coisas sobre homens, mas acontece com toda a gente em muitas, muitas circunstâncias diferentes, e as pessoas não parecem estar a ver o quadro completo e que o assédio é também bullying, em muitos dos casos", continuou.

O vídeo completo da entrevista de Goss a Emin só será revelado no próximo dia 13, mas a MTV tem disponibilizado pequenos excertos do encontro entre os dois no Instagram.

Emin, conhecida pela sua arte pessoal e confessional, tem também uma nova peça, inaugurada esta terça-feira na estação ferroviária londrina de St Pancras International: um néon de 20 metros a dizer "I Want My Time With You" ("eu quero o meu tempo contigo"), para, contrariando o Brexit, receber os visitantes internacionais da cidade com uma palavra amiga. Não é a primeira vez que a artista fala sobre abusos: em 2004, realizou um filme, Top Spot, sobre a violação de que foi vítima quando tinha 13 anos.

