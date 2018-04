Um novo livro póstumo de JRR Tolkien, The Fall of Gondolin, editado pelo seu filho Christopher Tolkien, vai ser lançado no Reino Unido e nos Estados Unidos a 30 de Agosto, anunciou a editora HarperCollins. História de um herói relutante que defende uma bela e misteriosa cidade destruída por forças obscuras, o autor de O Senhor dos Anéis chamou-lhe "a primeira história real" da Terra-Média

PUB

O já nonagenário Christopher Tolkien tinha anunciado em 2017, quando saiu Beren e Lúthien, que esse era "presumivelmente" o último dos vários livros que publicaria a partir dos arquivos deixados pelo pai, mas afinal ainda lhes juntou esta história escrita por JRR Tolkien quando o romancista esteve hospitalizado após a Batalha do Somme, em 1916.

John Garth, autor de uma obra sobre Tolkien e a Grande Guerra, afirmou ao jornal inglês The Guardian que este novo livro – a ser publicado com desenhos de Alan Lee, um dos grandes ilustradores de Tolkien – narra "uma história de missão com um herói relutante que se transforma em um herói genuíno". Vendo em The Fall of Gondolin "um modelo para tudo o que autor escreveu depois", Garth argumenta: "Tem um senhor das trevas e o nosso primeiro encontro com orcs e balrogs, é mesmo Tolkien a preparar-se para o que faria mais tarde".

PUB

A HarperCollins adianta que o livro coloca o maléfico Morgoth contra o deus do mar Ulmo, com o primeiro a tentar descobrir e destruir a cidade escondida de Gondolin, enquanto o segundo apoia os Noldor, parentes dos elfos que vivem na cidade.

A história segue um dos Noldor, Tuor, que sai em busca de Gondolin, e que durante a sua viagem presencia o que o editor descreveu como "um dos momentos mais impressionantes da saga da Terra Média", quando Ulmo salta para fora do oceano durante uma tempestade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando Tuor chega a Gondolin torna-se uma grande personagem e vem a ser o pai de Eärendel, figura central n'O Silmarillion de Tolkien. Morgoth ataca Gondolin com balrogs, dragões e orcs, mas Tuor, a sua mulher Idril e a criança, Eärendel, escapam, deixando para trás, em chamas, o derradeiro reino élfico da Terra Média.

Garth garante que The Fall of Gondolin contém a "maior narrativa de batalha de Tolkien fora d'O Senhor dos Anéis", mas suspeita de que a "pedra angular" do livro seria a parte, que ficou incompleta, em que Tolkien tenta contar a história toda novamente, no estilo romanesco da sua posterior trilogia.

A HarperCollins acrescenta que Tolkien encarava The Fall of Gondolin como uma das suas três "grandes histórias" de tempos antigos, juntamente com Beren e Lúthien e Os Filhos de Húrin, ambos publicados postumamente pelo seu filho Christopher.

PUB