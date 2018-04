O ministro da Cultura regressou esta terça-feira à Assembleia da República para voltar a falar dos apoios sustentados às artes. Para a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto levou um documento de 16 páginas de quadros e gráficos para, disse, acabar com a “desinformação” dos últimos dias, marcados por forte contestação do sector, e a garantia de que o actual concurso não voltará atrás.

“Criámos um modelo que corresponde ao rigor, à justiça e à transparência”, disse Luís Filipe Castro Mendes, admitindo em seguida que “há pontos a melhorar”, como a plataforma em que são submetidas as candidaturas. “Os critérios vão ser examinados com certeza”, acrescentou, antes de reafirmar, peremptório, o respeito pelos resultados: “Nós não vamos anular concursos. Vamos levar este concurso até ao fim.”

Isto não significa, no entanto, que o modelo seja perfeito e, por isso, imune a revisões: “O modelo é evolutivo (…). É para repensar e reavaliar com o sector. Mas sempre foi”, acrescentou o ministro, ladeado pelo seu secretário de Estado, Miguel Honrado.

Para 2018, o Programa de Apoio Sustentado às Artes tinha previsto em Outubro um montante de 15 milhões de euros, que agora, depois dos dois reforços prometidos nos últimos dias, subiu para 19,2 milhões.

No total dos quatro anos, contando com apoios quadrienais e bienais, o programa tem agora disponíveis 81,5 milhões de euros, um aumento substancial face ao montante com que foi lançado – 64,5 milhões.

O Programa de Apoio Sustentado às Artes 2018-2021 envolve seis áreas artísticas – circo contemporâneo e artes de rua, dança, artes visuais, cruzamentos disciplinares, música e teatro –, tendo sido admitidas a concurso, este ano, 242 das 250 candidaturas apresentadas. Os resultados provisórios começaram por dar como certa a concessão de apoio a 140 companhias e projectos, mas, entretanto, e graças aos acréscimos orçamentais que se seguiram à forte contestação do sector, esse número subiu para 183, passando a incluir algumas estruturas que, segundo declarações do ministro à RTP, “quer pela sua história, pelo seu passado, quer pela actividade que têm hoje e pela renovação que têm sabido fazer, merecem apoio”.

Entre os grupos e projectos que foram repescados na sequência do incremento de verbas de 2,2 milhões de euros anunciado pelo próprio primeiro-ministro no dia 5 de Abril estão, por exemplo, a Circolando (Porto), os Encontros de Fotografia de Coimbra, a Escola da Noite (Coimbra), o Centro Dramático de Évora (Cendrev), a Orquestra de Câmara Portuguesa (Lisboa), o Teatro Experimental de Cascais, o FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (Porto), a Real Pelágio ou o C.E.M. - Centro em Movimento (Lisboa).

As intervenções de António Costa na semana passada, quando o Governo estava no olho do furacão devido aos resultados provisórios dos concursos para o quadriénio 2018-2021, levou o CDS e o PSD a voltarem a falar na falta de peso político de Luís Filipe Castro Mendes, um ministro totalmente dependente da Presidência do Conselho de Ministros e das Finanças.

“Apesar de o país não estar intervencionado, quem decide a Cultura é o ministro das Finanças e o senhor primeiro-ministro”, defenderam no Parlamento os sociais-democratas.

Foi precisamente António Costa que, numa carta aberta ao sector da cultura, anunciou o reforço de 2,2 milhões para que uma “eventual correcção” do actual modelo, que veio incendiar o meio artístico, seja feita com a “serenidade necessária”.

O chefe do Governo elogiou então o trabalho feito por Castro Mendes e por Miguel Honrado e garantiu que as decisões do júri serão integralmente respeitadas, rejeitando a ideia, decorrente das palavras do ministro sobre a necessidade de “não deixar cair” certas companhias e projectos, de que há apoios “vitalícios”.

