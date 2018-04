O croata Nikola Listes venceu esta terça-feira o Grande Prémio PortoCartoon 2018, festival de humor do Porto, com uma caricatura sobre a poluição dos oceanos, onde pescadores lavam o peixe numa máquina de lavar roupa, para depois servir de alimento.

PUB

"O Grande Prémio está directamente relacionado com os temas que actualmente mais marcam a actualidade, [como] a questão de estarmos a encher os oceanos com plástico, com detritos, resíduos", explicou à Lusa Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, e um dos membros do júri da 20.ª edição do PortoCartoon World Festival, que este ano teve como tema Limpar o Planeta.

O cartoon que ficou em 1.º lugar foca um navio com pescadores que, ao recolherem pescado do mar, têm de o depositar de imediato numa máquina de lavar roupa, para que o peixe seja limpo e possa servir depois para alimentação, descreveu Francisco Ferreira, referindo que escolher o melhor trabalho foi uma tarefa "difícil", porque a edição recebeu mais de 2.500 trabalhos.

PUB

A 20.ª edição do PortoCartoon recebeu "o maior número de trabalhos de sempre", disse Luiz Humberto Marcos, director do Museu Nacional da Imprensa (MNI) e impulsionador do festival, num encontro com jornalistas realizado no museu.

Os cinco países de onde chegaram mais trabalhos foram o Irão (cerca de 500 obras), Turquia (cerca de 200), Brasil (cerca de 180), Roménia (114) e Portugal (96), mas houve também candidaturas de trabalhos da China, Polónia, México, Peru, Espanha, Bélgica, Áustria, Alemanha, entre outros.

Em segundo lugar, no Grande Prémio PortoCartoon 2018, ficou o albanês que vive em Itália Agim Sulaj, com um desenho sobre uma alegoria de uma garrafa de plástico, a devorar o Planeta Terra.

Em terceiro lugar houve dois vencedores em ex-aequo, Mahboobeh Pakdel, do Irão, com uma gravura sobre um peixe martirizado com um garfo com chaminés, e o brasileiro Cau Gomez, com uma caricatura em que se via uma vassoura feita de seres humanos, "a varrer a intolerância", explicou a organização.

Para celebrar a 20.ª edição do PortoCartoon, o MNI escolheu as figuras da fadista Amália Rodrigues e do realizador Woody Allen.

O primeiro prémio especial caricatura Woody Allen foi ganho pelo português Pedro Silva, com uma peça em que o realizador de cinema aparece a tocar clarinete. O 2.º lugar foi para o brasileiro Paulo Caruso, que desenhou um Woody Allen vestido de vermelho a remeter ora para o diabo, ora para o Capuchinho Vermelho. O cartoonista português Pedro Ribeiro Ferreira ganhou o terceiro prémio especial caricatura Woody Allen.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vencedor do prémio especial Amália Rodrigues foi o também português António Santos (Santiagu, nome artístico), com uma caricatura em que se pode observar uma Amália de lábios carnudos, pintados de vermelho e queixo exageradamente saliente a cantar ao microfone. O segundo lugar foi para o espanhol Matias Tolsá, e o terceiro para o português Aurélio Mesquita, de Rio Tinto, com uma Amália de xaile.

Na categoria de tema livre, o júri do concurso anunciou 22 menções honrosas, nas quais se destaca o Irão, a Espanha e a Bélgica, com o maior número de citações.

O 1.º prémio é de 500 euros, enquanto o segundo classificado receberá 200 euros e o terceiro 100 euros. Todos os premiados recebem também livros.

PUB