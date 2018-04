Desde o final de Janeiro que se sabia que Donald Trump não seria convidado para o casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle. Nesta terça-feira sabe-se também que a primeira-ministra britânica Theresa May também não está na lista dos convidados, nem Michelle e Barack Obama. Aliás, os políticos estão fora da lista, informa o Palácio de Kensington.

O The Telegraph cita um porta-voz do palácio que informa que "não é necessária" uma lista oficial de líderes políticos para assistir ao matrimónio de Harry, o quinto na linha de sucessão à coroa britânica. "O Governo de Sua Majestade foi consultado sobre esta decisão, que foi tomada pela Casa Real", acrescenta.

Assim, fazem parte da lista de convidados os familiares e amigos do casal, mas também 1200 pessoas, membros de associações, instituições e alunos de escolas foram convidados para estarem nos jardins do Castelo de Windsor para assistir à chegada dos noivos. Na conta do Twitter do Palácio de Kensington, na última hora, foram publicadas as fotografias de alguns destes convidados.

