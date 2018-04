Apenas os cerca 1200 convidados pessoais terão de participar no casamento de Harry e Meghan, mas isso não impede que milhares de outras pessoas celebrem também a união do príncipe e da ex-actriz norte-americana, seja nas ruas de Londres, seja em qualquer outra parte do mundo. Há mesmo quem atravesse o oceano para celebrar.

Um casamento real é um facto que não passa despercebido a muitas marcas, que aproveitam a ocasião para lançar edições especiais. Mostramos-lhe, em baixo, alguns exemplos.

Cerveja Harry & Meghan’s Windsor Knot

A marca de cerveja britânica Windsor & Eton Brewery criou uma edição especial dedicada ao casamento real. Harry & Meghan’s Windsor Knot – nome da cerveja em questão – é uma celebração à união de duas pessoas com origens distintas, como se pode ver logo pelo rótulo que junta as bandeiras do Reino Unido e dos EUA. Além disso, a receita leva um tipo de lúpulo chamado Invicta – em homenagens aos jogos Invictus, criados pelo príncipe para apoiar ex-veteranos de guerra, onde no ano passado o casal fez a sua primeira aparição pública –, bem como outro lúpulo típico da costa oeste dos Estados Unidos, região onde Meghan nasceu e cresceu. A cerveja leva ainda um pouco de levedura de champanhe, já que se trata de uma celebração.

Josefinas de casamento

"E se Meghan dissesse ‘sim’ a sapatos rasos no seu casamento?", sugere a Josefinas. Com este pressuposto em mente, a marca portuguesa criou um modelo especial: um par de sabrinas brancas com bordado feito à mão, durante 23 horas, que se mistura com uma pele branca. A ligação com a noiva não veio ao acaso, já que a ex-actriz demonstrou o seu apreço pela marca, quando publicou uma fotografia com um par de sabrinas no Instagram – cuja conta entretanto apagou. O modelo já está à venda por 553 euros.

The Royals, a novela gráfica

O príncipe Harry e Meghan Markle são os protagonistas de uma nova banda desenhada. De acordo com a Reuters a obra The Royals: Prince Harry & Meghan Markle está disponível online em três formatos: uma versão típica de comic book de 26 páginas, uma novela gráfica com capa dura de 40 páginas e uma edição especial de casamento com uma capa criada pelo artista Joey Mason. O livro fala sobre a carreira militar de Harry e a origem de Meghan, o seu último divórcio e a sua carreira de actriz, avança ainda a agência noticiosa.

Ample Hills Creamery na busca de um sabor real

O casamento celebra-se tanto nas avenidas londrinas, como nas ruas de Nova Iorque. Do lado oposto do Atlântico, a loja de gelados com sede em Brooklyn Ample Hills Creamery está à procura do sabor de gelado "digno de uma rainha" – e aceitam-se sugestões. "Imaginem grandes delícias britânicas, como Earl Grey, bolo de limão ou caramelo pegajoso. Quem fizer a proposta vencedora – comentando no site ou nas redes sociais – ganha um pack de quatro copos de gelado entregues em casa.

Foto

Caixa de biscoitos

A marca inglesa Biscuiteers criou uma caixa de biscoitos inspirada no casamento real. No interior da lata encontrará 18 biscoitos tradicionais de baunilha decorados à semelhança das vestes da noiva e do noivo, de uma carruagem real, do bolo de casamento e sinos, entre outros símbolos.

Colecção de porcelana William Edwards Home

Não há falta de merchandise relacionado com o casamento de Harry e Meghan, mas vale a pena destacar o serviço de porcelana criado pela William Edwards Home – uma marca frequentemente utilizada pela família real. A gama inclui dois pratos, uma chávena, uma caneca e uma pequena caixa, disponíveis em diferentes combinações, no site.

Colecção de porcelana oficial

As peças da William Edwards Home podem ter bastante procura, mas quem tem a porcelana oficial de celebração da ocasião – aprovada pelo casal – é o The Royal Collection Trust. Com peças pintadas à mão, todas elas com o monograna do casal. A colecção inclui, por exemplo, canecas de dois tamanhos e uma caixa de bolachas.

Foto

Preservativos reais

Sim, está a ler bem. A Crown Jewel Condoms criou preservativos "dignos de um príncipe". São vendidos em packs de quatro, numa caixa azul com uma ilustração do casal (na qual Meghan usa uma tiara) e, a acrescentar ao bizarro, vêm acompanhados por um certificado de autenticidade.

