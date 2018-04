O que faz uma mulher atravessar o Atlântico, dormir três noites na rua, numa pequena tenda cor-de-rosa, que parece um castelo de uma princesa e na qual ficará com as pernas de fora, na esperança de ver o príncipe Harry e a noiva Meghan Markle no dia do casamento? "Eu sou uma super fã", reconhece Donna Werner, 66 anos, de New Fairfield, Connecticut, a cerca de 100 quilómetros ao norte da cidade de Nova Iorque.

A oportunidade de cruzar o olhar com Harry ou de trocar sorrisos com Meghan, quando a carruagem dourada dair da capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a 19 de Maio, é o suficiente para motivar Werner a pagar uma passagem de avião e um quarto de hotel – que provavelmente só usará para ir à casa de banho, uma vez que se prepara para acampar na rua durante três dias para garantir um local com vista privilegiada sobre os acontecimentos.

No início da manhã do dia do casamento, Werner planeia sair da sua pequena tenda e estar bem descansada para esperar pela passagem do casal. Em princípio envergará uma tiara na cabeça, com um véu, e uma T-shirt onde se lerá "back up bride", ou seja, "noiva sobressalente". "Os reis, as rainhas, os castelos, as jóias e as festas glamorosas... É como um conto de fadas", justifica Werner para explicar o que a fascina sobre a família real.

"Com tantos problemas do mundo, às vezes, é bom pensar que esse tipo de coisa ainda acontece", continua a mulher que é casada e mãe de três filhos adultos que a chamam à atenção para a sua obsessão.

Na sua casa de subúrbio, Werner tem um armário repleto de lembranças não só das celebrações reais britânicas a que assistiu – como o casamento de William e Kate e o 90.º aniversário de Isabel II –, mas também de outras ocasiões – como o casamento de Carlos e Diana ou o nascimento de William e Harry. O seu fascínio pela família real britânica começou em 1973 com o casamento da princesa Ana com o primeiro marido, Mark Phillips.

Diariamente, Werner consulta um calendário online onde segue o que faz a família real naquele dia. Por exemplo, para definir qual será o sítio onde irá assentar arraias, em Maio, a dona-de-casa tem pesquisado os relatos do casamento do príncipe Edward com Sophie Rhys-Jones, no mesmo local, em 1999. "Quero ver como é que foi, como é que a carruagem virou para eu descobrir o melhor lugar para ficar", explica.

A sua reverência pela monarquia fê-la pesquisar também a sua genealogia que situa os seus antepassados, há 500 anos, na cidade de Bedale, em North Yorkshire.

Entre as recordações que enchem o seu armário, as que Werner mais valoriza são as fotografias que tirou, como a de Isabel II olhando directamente para a objectiva, em 2016, durante o desfile que marcou o seu aniversário. “A rainha olhou directamente para mim e fez um cumprimento. Eu, simplesmente, assustei-me", conclui.

