A partir desta segunda-feira, os utilizadores do Facebook vão começar a receber notificações no topo da cronologia a informar se a sua informação pode ter sido utilizada em campanhas de propaganda pela consultora Cambridge Analytica.

Pode-se receber uma de duas mensagens: uma espécie de mini-tutorial sobre as ferramentas de privacidade do Facebook (caso os dados do utilizador não tenham sido comprometidos), ou uma mensagem personalizada que explica como a informação de alguém foi usada para fins políticos.

A informação deve começar a estar disponível a partir da 13h. Às 13h30, as contas do Facebook vistas pelo PÚBLICO não tinham ainda qualquer notificação.

A imagem da direita é para quem foi afectado pela Cambridge Analytica

Em meados de Março descobriu-se que a empresa de análise de dados britânica utilizou sem autorização dados de milhões de utilizadores do Facebook para criar campanhas políticas personalizadas. Com a informação, as campanhas podiam apelar directamente a medos, esperanças e gostos específicos de diferentes pessoas. Os programas criados terão favorecido a campanha eleitoral de Donald Trump, nos EUA, eleições na Nigéria e no Quénia, e a decisão a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. No total, a rede social estima que até 87 milhões de utilizadores possam ter sido afectados em todo o mundo (em Portugal, o número ronda os 63 mil).

Apesar de o caso ter grande cobertura na comunicação social, com reguladores de todo o mundo a abrirem investigações, muitos utilizadores ainda ignoram o problema. De acordo com Mark Zuckerberg, o número de utilizadores não se alterou significativamente. A situação pode agora mudar com os utilizadores afectados a receberem notificações específicas que detalham como os seus dados foram utilizados, devido a uma aplicação de testes psicológicos que acedia a informação de todos os amigos de quem a utilizava.

A informação surge dois dias antes de Zuckerberg depor no Congresso norte-americano sobre o caso.

